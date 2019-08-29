«Евроопт»: мошенники рассылают сообщения от нашего имени

Напоминаем, что уведомление о победе в игре «Удача в придачу!» приходит ТОЛЬКО посредством СМС. Налог за крупные выигрыши в игре «Удача в придачу!» оплачивает организатор.





Поэтому, если приходят подобные сообщения о налоге, ни в коем случае не надо перечислять деньги на какие бы ни было счета. Также списки победителей «Евроопт» всегда публикует в интернете.





«Евроопт» — это основной проект крупной ретейл-компании «Евроторг». Вместе с магазинами «Хит!» и «Магия» вся сеть составляет порядка тысячи точек примерно в 300 населенных пунктах страны. Выручка за 2018 год (без НДС) превысила 4,5 млрд рублей.



