Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу 1 сентября. Об этом в среду, 28 августа, сообщила телекомпания CNN.

В письме подчеркивается, что "новые пошлины − это скрытый налог, который будут

платить граждане США и их семьи", пишет korrespondent.net









Обращение также было направлено министру финансов США Стивену Мнучину и другим высокопоставленным должностным лицам, принимающим участие в торговых переговорах с Китаем.

Президент Ассоциации дистрибьюторов и розничных продавцов обуви США Мэтт Прист надеется, что Трамп прислушается к мнению американцев и "прекратит эту ненужную торговую войну".

Напомним, 23 августа Трамп заявил, что с начала осени пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов увеличатся с 10 до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 миллиардов долларов вырастут с 25 до 30%.





Все это он объяснил решением Китая ввести пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму 75 миллиардов долларов.



