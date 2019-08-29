Nike и Adidas попросили Трампа не вводить новые пошлины на товары из Китая
Крупные обувные компании обратились к Дональду Трампу из-за пошлин Обращение к американскому лидеру подписали также Crocs, Converse и другие обувные компании.
Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу 1 сентября. Об этом в среду, 28 августа, сообщила телекомпания CNN.
В письме подчеркивается, что "новые пошлины − это скрытый налог, который будут
платить граждане США и их семьи", пишет korrespondent.net
Обращение также было направлено министру финансов США Стивену Мнучину и другим высокопоставленным должностным лицам, принимающим участие в торговых переговорах с Китаем.
Президент Ассоциации дистрибьюторов и розничных продавцов обуви США Мэтт Прист надеется, что Трамп прислушается к мнению американцев и "прекратит эту ненужную торговую войну".
Напомним, 23 августа Трамп заявил, что с начала осени пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов увеличатся с 10 до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 миллиардов долларов вырастут с 25 до 30%.
Все это он объяснил решением Китая ввести пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму 75 миллиардов долларов.
09:06 29/08/2019