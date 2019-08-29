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Nike и Adidas попросили Трампа не вводить новые пошлины на товары из Китая

Крупные обувные компании обратились к Дональду Трампу из-за пошлин Обращение к американскому лидеру подписали также Crocs, Converse и другие обувные компании.

Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу 1 сентября. Об этом в среду, 28 августа, сообщила телекомпания CNN.
 
В письме подчеркивается, что "новые пошлины − это скрытый налог, который будут 
платить граждане США и их семьи", пишет korrespondent.net


Обращение также было направлено министру финансов США Стивену Мнучину и другим высокопоставленным должностным лицам, принимающим участие в торговых переговорах с Китаем.
 
Президент Ассоциации дистрибьюторов и розничных продавцов обуви США Мэтт Прист надеется, что Трамп прислушается к мнению американцев и "прекратит эту ненужную торговую войну".
 
Напомним, 23 августа Трамп заявил, что с начала осени пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов увеличатся с 10 до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 миллиардов долларов вырастут с 25 до 30%.
 

Все это он объяснил решением Китая ввести пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму 75 миллиардов долларов.
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