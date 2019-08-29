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На Украину подали в международный суд из-за запрета игорного бизнеса

Цена иска – 12 млн евро


На сайте Постоянной палаты третейского суда пояилось сообщение о подаче иска против Украины со стороны эстонской компании Olympic Entertainment Group.

Отмечается, что дело открыто в соответствии с Соглашением (от 15 февраля 1995 года) между Эстонией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций  и Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 года.

Девять лет назад компания потребовала от официального Киева компенсации понесенного убытка. Его сумма оценивается в размере 12 млн евро. Причина – запрет ведения игорного бизнеса в Украине, закон о котором, напомним, вступил в силу 25 июня 2009 года.


Отметим, Olympic Entertainment Group "зашла" в Украину в 2004 году. На август 2009 года ей принадлежало 24 казино в нашей стране. Долгое время продолжалась процедура возможного досудебного урегулирования спора, однако, как видим, она завершилась безрезультатно.
Фокус
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