Согласно указанным искам, поставленная нефть содержала показатели хлорорганических соединений сверх договорной спецификации, что предположительно привело покупателей к фактическим и будущим финансовым потерям. В соответствии с общедоступной информацией, эта ситуация была вызвана незаконными действиями определенных грузоотправителей, целью которых было сокрытие краж нефти из нефтепровода.





"Потери не были полностью определены или подтверждены. В настоящее время компания не может надежно оценить сумму претензий и вероятность или перспективы их успеха, но руководство считает, что конечный результат данных разбирательств не окажет существенного негативного влияния на финансовое состояние группы", - уточняется в отчете.









Как сообщалось, в конце апреля на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. Так, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Беларуси была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба". Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть".



