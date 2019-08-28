Напомним, 15 августа около 50 рабочих из России, которые занимались монтажными работами на строящейся БелАЭС, вышли на главную площадь в Островце. Люди требовали выплатить им зарплату за два месяца, поскольку билеты домой уже куплены, а денег нет. Они опасались того, что уедут и так и не увидят заработанного, рассказывает TUT.BY.





Сергей Гусев, главный инженер АО «Сезам» — компании, которая пригласила на работу в Беларусь фирму «Стройинвестпроект», пообещал ее работникам, что они к вечеру понедельника 19 августа (в крайнем случае — во вторник) получат деньги за июнь. Он добавил, что и за июль зарплату авансируют в ближайшее время.





20 августа главный инженер отчитался — за июнь деньги все получили. Рабочие подтвердили.





— 22 людям переведена и июльская. Не так все быстро, но делаем, как и обещали, — сказал Сергей Гусев.









Но 27 августа нам снова написали монтажники и сказали, что за июль с ними так и не рассчитались.





— За июль зарплаты выплатили только тем, кто перешел работать в «Сезам». Все обещания господина Гусева, что всем авансируют выплаты, закончились словами. Кроме того, «Сезам» режет выполненные нами работы, хотя они актированы, — сообщил Александр, один из питерских монтажников.





Работники обратились к своему руководству, чтоб выяснить, когда же им наконец заплатят.





— Как только с нами «Сезам» расплатится, мы сразу закроем долги по зарплате, — ответили в «Стройинвестпроекте». — Здесь мы никак не заинтересованы вам не платить. Если исходить из реального положения вещей, деньги должны поступить до 10 сентября. Возможно раньше.





Сергей Гусев сказал, что «Сезам» по договору должен перевести деньги «Стройинвестпроекту» 15 сентября. То есть про обещание авансировать все забыли.









— Вы даже не представляете, какие усилия прилагаются что бы выплатить людям зарплаты, — сказал нам Сергей Гусев. — Не все и от нашего желания зависит. Нашли деньги, чтобы всему персоналу выплатить командировочные и билеты купить, части персонала уже оплатили июль. Думаю следующей неделей все закроем.