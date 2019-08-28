Требования кредиторов превышают 20 млн рублей в эквиваленте.





Согласно реестру кредиторов, долги «ОлимпикГолд» составляют 12 млн белорусских рублей и 3,5 млн евро. В том числе 9,6 млн рублей — долг налоговой, 2,2 млн рублей — Мингорисполкому. Почти четверть долга — задолженность перед польской Trasko-Inwest.





Trasko-Inwest входит в тройку крупнейших строительных компаний Польши, активно работающих в Беларуси. Компания, в апреле 2017 года достроившая проблемный долгострой, все это время пытается получить не выплаченную ей сумму — около 2 млн евро.





Как рассказал TUT.BY директор Trasko-Inwest Кшиштоф Шинкарчин, компания была уверена, что застраховалась от проблем с выплатами со стороны заказчика, оформив банковскую гарантию. Но в выплатах банк отказал, и в попытках доказать неправомерность отказа компания прошла уже и Верховный суд. Сейчас Trasko-Inwest подает уже надзорную жалобу на решение экономического суда города Минска, постановление апелляционной инстанции экономического суда города Минска и постановление Верховного суда Республики Беларусь. То есть польская компания исчерпала все средства правовой защиты в судах, рассматривающих экономические дела, апелляционной и кассационной инстанций.









«Не знаю, как работать с Беларусью, если банковские гарантии тут не работают. Во всех странах, где мы работали, представленного нами пакета документов было достаточно. По банковской гарантии действует принцип: сперва оплата, потом разбирательство. Перед обжалованием в Верховном суде мы даже заказали научное заключение, — разводит руками Кшиштоф Шинкарчин. — Суть банковской гарантии в том, что она должна основываться на международном праве, а не на белорусских особенностях».





В качестве оснований отказа в платеже по банковской гарантии указано два обстоятельства. Ключевое — несоответствие документов условиям гарантии, так как акт ввода содержит словосочетание «Первый пусковой комплекс», которое отсутствует в тексте гарантии.





«В последний момент, почти в день подписания акта ввода, заказчик выделил первый пусковой комплекс — 25-этажный жилой дом, и второй пусковой комплекс — светофорное регулирование, покраска фасадов, озеленение. Но делать их должны другие подрядчики. То есть дом сдан, все построено, в контракте с нами никакого светофорного регулирования нет, и оно выделяется в отдельный пусковой комплекс! В итоге в банковской гарантии прописана сдача объекта полностью. А в акте приемки речь идет именно о первом пусковом комплексе», — рассказывает Кшиштоф Шинкарчин.

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В итоге польская компания осталась без денег, хотя дом был фактически сдан, квартиры продавались. Trasko-Inwest подавала на банкротство компании Гришина, но суд убедил представленный «ОлимпикГолд» баланс, договоры и т.п. — и полякам отказали. В нынешнем году на банкротство подал уже сам «ОлимпикГолд», но кредитор, чьи требования подтверждены в деле о банкротстве, опасается, что имущества должника не хватит для расчетов: за время с начала конкурсного производства управляющий выставил на торги только один объект, легковой автомобиль Renault Duster 2016 года выпуска.









Это дело эксперты считают практикообразующим: юристы отмечают, что раньше экономические суды не разбирали конфликтов с исполнением белорусским банком-гарантом обязательств по международной банковской гарантии. Поэтому негативные последствия от решения, не отвечающего международной правоприменительной практике, создает проблемы для иностранных физических и юридических лиц, использующих банковскую гарантию в отношениях с белорусскими резидентами.





Trasko-Inwest также представило заключение профессора, доктора юридических наук, специалиста по гражданскому праву Беларуси Яна Функа, который анализирует международные и белорусские нормы права, мировую судебную практику и приходит к выводу, что и законодательство, и доктрина, и судебная практика, и практика исполнения банками разных государств платежей по банковским гарантиям исходят из того, что отношения по банковской гарантии предусматривают «нестрогое (существенное) соответствие» документов, и документы польской компании в данном деле им соответствуют.