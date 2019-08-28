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Шумченко: Предприниматели ходят с петлей на шее, а в 2020 году нам конец

16 сентября РОО "Перспектива" собирает очередной Форум предпринимателей.

Шумченко: Предприниматели ходят с петлей на шее, а в 2020 году нам конец
Решение Совета Евразийской экономической комиссии о введении маркировки обуви в странах ЕАЭС, прослеживаемость товаров, электронная база приведут к тому, что 90% белорусских предпринимателей наступит конец. 

Замминистра по налогам и сборам 27 августа открыто сказал представителям «Перспективы», что 80% ИП не смогут дальше вести свой бизнес.

- А по нашим подсчетам, 90% предпринимателей просто-напросто не смогут работать. Если сейчас предприниматели ходят с веревкой на шее, то в следующем году, после введения маркировки, нам наступит конец. 

Конечно, власти говорят, что не будут сразу применять новые нормы, но это слабо утешает. Вводятся очень серьезные изменения в маркировке товаров, в прослеживаемости товаров – это кошмар, - пояснил «Белорусскому партизану» руководитель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко. - Зная, как Россия применяет на практике новые нормы, новые законы, просвета не видно. 


РОО «Перспектива» обратилось в Совет по развитию предпринимательства с предложением рассмотреть на очередном заседании вопросы маркировки товаров.

«Дополнительная регламентация розничной торговли обувью и иных товаров лёгкой промышленности — представляется излишней, - считают в «Перспективе». - Доводы чиновников, о том, что для покупателей будет большим плюсом то, что они получат гарантию приобретения легального товара – не обоснованы ничем. И мы это можем доказать на встрече.

Для и без того не богатого отечественного покупателя доступная по ценам обувь имеет большее значение, чем любые рассуждения о степени легальности ее происхождения. Тому подтверждением - работа выходцев из Средней Азии и толпы покупателей, для которых качество и происхождение не важны, кроме цены на товар!»

По мнению «Перспективы», маркировка приведёт к монополизации рынка крупным бизнесом и разорению многих тысяч белорусских предпринимателей.
"Белорусский партизан"
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