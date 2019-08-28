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Глава МИД Турции: Инвесторы готовы еще активнее вкладывать в Беларусь

Турецкие инвесторы и представители крупного бизнеса готовы развивать свою деятельность в Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

Мевлют Чавушоглу отметил, что по приезде в Минск у него была встреча с представителями турецкого бизнеса, которые работают на белорусском рынке, и они позитивно отозвались о своей деятельности в стране, созданных в ней условиях для инвесторов.

Министр иностранных дел Турции выразил мнение, что одной из важных задач в двустороннем сотрудничестве является сбалансированность торговли, на расширении поставок белорусских товаров в Турцию будет делаться особый акцент. 

Внимание следует уделить и развитию туризма, авиасообщению, добавил Мевлют Чавушоглу.

Он также заявил, что Турция поддерживает стремление Беларуси к вступлению в ВТО.
Источник: belta.by
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