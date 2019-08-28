Глава МИД Турции: Инвесторы готовы еще активнее вкладывать в Беларусь
Турецкие инвесторы и представители крупного бизнеса готовы развивать свою деятельность в Беларуси.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.
Мевлют Чавушоглу отметил, что по приезде в Минск у него была встреча с представителями турецкого бизнеса, которые работают на белорусском рынке, и они позитивно отозвались о своей деятельности в стране, созданных в ней условиях для инвесторов.
Министр иностранных дел Турции выразил мнение, что одной из важных задач в двустороннем сотрудничестве является сбалансированность торговли, на расширении поставок белорусских товаров в Турцию будет делаться особый акцент.
Внимание следует уделить и развитию туризма, авиасообщению, добавил Мевлют Чавушоглу.
Он также заявил, что Турция поддерживает стремление Беларуси к вступлению в ВТО.
Источник: belta.by
16:06 28/08/2019