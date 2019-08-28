Белорусский рубль круто обвалился на торгах в среду

Курс доллара улетел вверх на 0,0141 рубля до 2,0796 BYN/USD до максимума за 2,5 месяца (79 дней).





Курс евро вырос на 0,0079 BYN до 2,3016 BYN/EUR. Евро поднялся до максимума за 7 недель (51 день).





Курс российского рубля вырос на 0,0088 BYN до 3,1234 BYN/100 RUB. Это максимум за 3 дня.









Россия

На торгах МосБиржи российский рубль продолжил девальвироваться к доллару и евро. Так, к 11:30 доллар взобрался на уровень 66,4127 RUB. Это на 15 копеек выше, официального курса доллара ЦБ РФ на сегодня.





Евро подорожал на 4 копейки до 73,65 российских рублей.