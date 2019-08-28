Оксаной и Инной об отце и пережитых невзгодах. О деталях дела рассказал его адвокат Дмитрий Лаевский. Свабода (перевод: Белорусский партизан) побеседовала с дочерьми Михаила Кунцеоб отце и пережитых невзгодах. О деталях дела рассказал его адвокат





Коротко о Михаиле Кунца





Родился 13 августа 1947 года в деревне Любашки на Брестчине. В семье было четверо детей.





Образование кожевника получил в Киевском технологическом институте легкой промышленности. Туда его направила Министерства образования БССР.





От 1970 году работал в Бобруйской кожевенного завода. Начинал карьеру с мастера цеха. Руководителем назначен в 1984-м, в 1992-м избран генеральным директором акционерного общества.





25 августа 2017 года указом Александра Лукашенко награжден медалью «За трудовые заслуги».





В апреле 2018 узнал об уголовном деле против себя.





Уволился 1 августа 2018 года.





Умер 29 января 2019.





В июле 2019 семье сообщили о закрытии уголовного дела против Михаила Кунце за отсутствием состава преступления.





«Казалось, все смотрят с осуждением»





По словам дочерей, Михаил Кунц узнал о возбужденном уголовном деле в конце апреля 2018 года. В семье готовились к золотому юбилею свадьбы родителей, когда к ним пришли с постановлением на обыск квартиры.





Во время обыска описали имущество. 70-летнего хозяина оставили на свободе. Как говорят собеседницы, однако до самой отцовской смерти родные боялись, что его могут в любой момент арестовать.





«Помешать этому мы никак не смогли бы, и вся семья долгие месяцы жила в стрессе», - говорят они.





На золотом юбилее. Семья Кунц вместе. Слева дочь Оксана. В центре жена Михаила Кунце - Елена Михайловна. На заднем плане за отцом - дочь Инна





Вскоре после обыска в прессе появились публикации об уголовном деле, угрозе лишения свободы до десяти лет и конфискации имущества.





«На тот момент доказательств папиной вины не было, - говорит Оксана. - Он был человеком с репутацией, руководителем предприятия, поэтому на него и на комбинат сразу легло пятно подозрения. Родителям казалось, что все вокруг смотрят на них с осуждением».





Коротко о деле Михаила Кунце. Что сообщили официально





Дело против руководителя предприятия - результат обличения Комитетом госконтроля «посреднических схем», созданных на крупных предприятиях кожевенной промышленности.





Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля разоблачил на Бобруйском кожевенном комбинате «преступную схему» закупок сырья по завышенным ценам.





Ущерб, нанесенный комбинату, оценили в 160 тысяч рублей.





Адвокат: дело возбудили безосновательно





По словам адвоката Дмитрия Лаевского, дело возбудил Департамент финансовых расследований, получив «Приложение к акту проверки». Та проверка проводилась в 2017 году и существенных нарушений тогда не выявила.





Но через 10 месяцев они появились. В «акте» утверждалось, что предприятие закупало в белорусских импортеров-оптовика химикаты якобы «по завышенной цене».





По словам адвоката, уголовное преследование его подзащитного было незаконным. Он говорит, что на нужные комбинату химикаты, которые не производятся в Беларуси, существует свободное ценообразование, а значит, согласно существующими нормами законодательства выставлять Михаилу Кунцу обвинения в завышении стоимости и нанесении ущерба предприятию не было оснований.





Комбинат использовал услуги посредников, так как не имел достаточных свободных средств, чтобы обеспечить бесперебойные поставки сырья напрямую от производителей. Посредники же, с которыми предприятие сотрудничает не первый год, давали отсрочку расчетов.





По словам адвоката, в октябре 2018 года финансово-экономическая экспертиза не только опровергла подозрения в нанесении ущерба, но признала «приобретение сырья у посредников выгодным для комбината».









«В определенный момент отец устал сопротивляться давлению»





В ноябре 2018 года Михаилу Кунцу сообщили, что дело приостановлено. Родные надеялись, что новый, 2019 год встретят без страхов.





Они уверены, что он стал жертвой контролеров, которым нужно было найти нарушения. По словам дочерей, те, кто устраивал проверку, не имели опыта в кожевенном производстве, поэтому не могли разобраться профессионально.





По словам дочерей, Михаил Кунц имел действующий контракт, но решил уйти с должности, потому что не хотел принудительного увольнения. Они говорят: отец «старался уголовное дело воспринимать спокойно».





«Папа ожидал, что это все скоро закончится, но оно не заканчивалось, и в определенный момент он устал от давления следственных органов и уволился, - говорит Оксана. - Он не раз говорил: как выйдет на пенсию, то сразу умрет. Вышло, как предсказывал. 1 августа написал заявление, и ровно через полгода мы его похоронили».