



Об этом сообщил первый вице-премьер Александр Турчин в эфире программы «Разговор у президента» на белорусском телевидении.





Он отметил, что президент поставил правительству задачу сократить количество предприятий, на которых работники получают менее 500 рублей.





Турчин рассказал, что предприятий, где зарплата меньше 400 рублей, стало в стране почти в десять раз меньше, по сравнению с началом года. Такие данные были озвучены по итогам семи месяцев, но они «не могут удовлетворить правительство».





«Все равно будем принимать все меры, чтобы эти предприятия вышли на нормальный уровень заработной платы. Следующая задача, которую нам президент поставил - предприятия с зарплатой менее 500 рублей. Там задача более серьезная. Это более 500 предприятий», - сказал Турчин.





Первый вице-премьер отметил, что число таких организаций отличается от региона к региону. Правительство будет предпринимать все меры, чтобы добиться от них повышения зарплат.





До 1 июля в стране вообще не должно было быть организаций, которые платят менее 400 рублей. Тем не менее они остались. В основном это сельхозпредприятия, находящиеся в коммунальной собственности.





Напомним, что ранее в правительстве уже касались темы зарплат в 400 рублей.









Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании по социально-экономическому развитию 22 мая заявил, что к концу полугодия таких зарплат на предприятиях быть не должно - их следует повышать соизмеримо росту производительности труда.





27 мая Александр Турчин заявил, что организации, которые платят неоправданное низкие зарплаты - одно из главных препятствий на пути экономического развития.





В июле в правительстве сообщили, что в январе-апреле 2019 года в стране было 151 предприятие с зарплатами работников меньше 400 рублей, сообщили в белорусском правительстве.