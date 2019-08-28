Собственную криптовалюту выпустит Telegram
Мессенджер Telegram сообщил инвесторам, что планирует выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение следующих двух месяцев.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на трех инвесторов, которые недавно общались с Telegram.
Кроме того, мессенджер планирует также создать электронные кошельки, которыми смогут пользоваться 200-300 млн пользователей Telegram, сообщили инвесторы, пожелавшие остаться неизвестными. Мессенджер заявил, что Gram станет новой онлайн-валютой и способом отправки денег в любую точку мира, пишет издание.
Представитель Telegram не ответил на запросы NYT о комментариях, пишет РБК.
09:19 28/08/2019