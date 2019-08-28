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Dana Mall оценена в $126 млн. Каричи заложили торговый центр

Одна из компаний братьев Каричей, «Зомекс Инвестмент», решила заложить капитальное строение по адресу: Минск, улица Петра Мстиславца, 11. Это торгово-развлекательный центр Dana Mall.

Здание идет в залог под обеспечение двух выпусков облигаций на общую сумму более $61,9 млн. Это примерно 49% стоимости объекта. Dana Mall оценили в мае 2019 года примерно в $126,6 млн. 

Общая площадь центра — более 96 тыс. кв. метров. Из них паркинг занимает 21 тыс. «квадратов», казино — 764, кинотеатр — 3,6 тыс. и т. д. 

Dana Mall при этом заложена не только под облигации, но и под кредит от БПС-Сбербанка. Его сумма Office Life не известна. Но известно, что в 2018 году этот банк и «Зомекс Инвестмент» заключили сделку о выкупе облигаций на сумму более 234,5 млн рублей.
Officelife.media
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