Dana Mall оценена в $126 млн. Каричи заложили торговый центр

Здание идет в залог под обеспечение двух выпусков облигаций на общую сумму более $61,9 млн. Это примерно 49% стоимости объекта. Dana Mall оценили в мае 2019 года примерно в $126,6 млн.





Общая площадь центра — более 96 тыс. кв. метров. Из них паркинг занимает 21 тыс. «квадратов», казино — 764, кинотеатр — 3,6 тыс. и т. д.





Dana Mall при этом заложена не только под облигации, но и под кредит от БПС-Сбербанка. Его сумма Office Life не известна. Но известно, что в 2018 году этот банк и «Зомекс Инвестмент» заключили сделку о выкупе облигаций на сумму более 234,5 млн рублей.