Каждая девятая компания в ПВТ — убыточная









Для сравнения: за 2017 год доля убыточных компаний в ПВТ составляла лишь 3%.





Тем не менее чистая прибыль компаний — резидентов ПВТ за 2018 год составила 723,9 миллиона рублей. А чистые убытки убыточных фирм составили 9,035 миллиона рублей.





Всего за прошлый год в ПВТ насчитывалось 454 компании-резидента.