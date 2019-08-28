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Каждая девятая компания в ПВТ — убыточная

11,5% компаний в Парке высоких технологий в 2018 году были убыточными. Это каждая девятая компания. Такие данные Национального статистического комитета опубликовал экономист Леонид Фридкин.



Для сравнения: за 2017 год доля убыточных компаний в ПВТ составляла лишь 3%.

Тем не менее чистая прибыль компаний — резидентов ПВТ за 2018 год составила 723,9 миллиона рублей. А чистые убытки убыточных фирм составили 9,035 миллиона рублей.

Всего за прошлый год в ПВТ насчитывалось 454 компании-резидента.
Еврорадио
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