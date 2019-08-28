Каждая девятая компания в ПВТ — убыточная
11,5% компаний в Парке высоких технологий в 2018 году были убыточными. Это каждая девятая компания. Такие данные Национального статистического комитета опубликовал экономист Леонид Фридкин.
Для сравнения: за 2017 год доля убыточных компаний в ПВТ составляла лишь 3%.
Тем не менее чистая прибыль компаний — резидентов ПВТ за 2018 год составила 723,9 миллиона рублей. А чистые убытки убыточных фирм составили 9,035 миллиона рублей.
Всего за прошлый год в ПВТ насчитывалось 454 компании-резидента.
08:51 28/08/2019