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Турчин назвал количество предприятий с зарплатой ниже 500 рублей

Работники более 500 белорусских организаций в настоящее время получают заработную плату ниже 500 рублей, сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.

По его словам, работа правительства по регулированию зарплат принесла свои итоги: с начала текущего года число предприятий, где зарплата составляет меньше 400 рублей, снизилось в десять раз – сейчас таких субъектов хозяйствования насчитывается всего 28.

В то же время зарплату в размере ниже 500 рублей в настоящее время получают работники более полутысячи организаций, на них решать данную проблему будет куда сложнее.

"Конечно, есть дифференциация в разрезе регионов нашей страны. Все равно движение по повышению и в этих организациях уровня оплаты труда правительство будет контролировать и принимать меры, чтобы мы поэтапно выходили на достойный уровень зарплаты", – сказал первый вице-премьер.

Турчин отметил, что президент Александр Лукашенко поддержал предложение Совмина об увеличении ставки 1-го разряда для бюджетников на 12,6%.



Как ранее сообщили в Белстате, средняя номинальная начисленная зарплата белорусов в июле составила 1128,5 рубля. Сейчас перед правительством республики стоит задача по удержанию средних зарплат белорусов на уровне выше 1000 рублей – соответствующее требование неоднократно выдвигал глава государства. Последние месяцы с задачей успешно справляются.

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