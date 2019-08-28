Турчин назвал количество предприятий с зарплатой ниже 500 рублей

По его словам, работа правительства по регулированию зарплат принесла свои итоги: с начала текущего года число предприятий, где зарплата составляет меньше 400 рублей, снизилось в десять раз – сейчас таких субъектов хозяйствования насчитывается всего 28.





В то же время зарплату в размере ниже 500 рублей в настоящее время получают работники более полутысячи организаций, на них решать данную проблему будет куда сложнее.





"Конечно, есть дифференциация в разрезе регионов нашей страны. Все равно движение по повышению и в этих организациях уровня оплаты труда правительство будет контролировать и принимать меры, чтобы мы поэтапно выходили на достойный уровень зарплаты", – сказал первый вице-премьер.







Турчин отметил, что президент Александр Лукашенко поддержал предложение Совмина об увеличении ставки 1-го разряда для бюджетников на 12,6%.













Как ранее сообщили в Белстате, средняя номинальная начисленная зарплата белорусов в июле составила 1128,5 рубля. Сейчас перед правительством республики стоит задача по удержанию средних зарплат белорусов на уровне выше 1000 рублей – соответствующее требование неоднократно выдвигал глава государства. Последние месяцы с задачей успешно справляются.

