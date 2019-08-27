"Основная задача - подтянуть отстающие регионы до среднереспубликанского уровня. Эта задача непростая. Нужно создать условия не только для реального сектора, но и для привлечения трудовых ресурсов, снижения оттока населения за счет создания комфортных условий для жизни", - сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас при рассмотрении проекта на заседании президиума Совмина во вторник.









Ожидается, что в результате выполнения плана из группы отстающих должны выйти 11 районов, еще 5 - вплотную приблизиться к выходу из нее.





По словам министра экономики Дмитрия Крутого, в план планируется включить 280 проектов. "На сегодня сформирован пакет из 280 проектов. Примерно 54 проекта будут созданы с нуля, порядка 80 - это инвестиции в действующие производства и 140 проектов относятся к сфере инфраструктуры - около 30% - промышленная инфраструктура, остальное - социальные объекты", - сообщил Крутой.









По его словам, общие для отстающих регионов преференции не планируются, но на новые производства локально будет распространяться льготный режим СЭЗ. "Все районы подпадают под действие декрета №6 по малым городам в сельской местности, там свой объем налоговых льгот. Часть районов имеет участки свободных экономических зон, и там будут реализовываться проекты. Мы весь район не сможем объявить СЭЗ, ими будут объявляться конкретные производственные площадки, куда придут в первую очередь промышленные предприятия", - пояснил министр.





Планируется, что более 90% необходимых для развития отстающих регионов предоставят белорусские предприятия. Остальные средства планируется привлекать за счет иностранных инвесторов и международных финорганизаций, в частности, Всемирного банка.



