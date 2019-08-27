EPAM вошел в Топ-100 самых быстрорастущих компаний в мире

Рейтинг Fortune 100 Fastest Growing Companies составляется на основе данных о росте выручки, стоимости акций и совокупном трехлетнем обороте компаний.





EPAM оказалась в списке на 71 месте. В 2018-й году выручка составила 1,84 млрд долларов. По прогнозам компании на 2019-й год, рост выручки составит не менее 23%, сообщается в пресс-релизе компании.