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EPAM вошел в Топ-100 самых быстрорастущих компаний в мире

EPAM Systems во второй раз попала в список «100 самых быстрорастущих компаний» за нынешний год по версии журнала Fortune.

Рейтинг Fortune 100 Fastest Growing Companies составляется на основе данных о росте выручки, стоимости акций и совокупном трехлетнем обороте компаний.

EPAM оказалась в списке на 71 месте. В 2018-й году выручка составила 1,84 млрд долларов. По прогнозам компании на 2019-й год, рост выручки составит не менее 23%, сообщается в пресс-релизе компании.
Источник: ej.by
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