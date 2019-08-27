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Избирательная кампания началась: тарифная ставка с 1 сентября вырастет на 4,6 рубля

Тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций будет повышена в Беларуси с 1 сентября на 12,6% - с Br36,4 до Br41, сообщил сегодня первый заместитель премьер-министра Александр Турчин по итогам доклада Лукашенко


По словам Турчина, Лукашенко поддержал предложение правительства об увеличении ставки первого разряда для бюджетных организаций. 

"Уровень средней заработной платы по стране за январь-июль составил Br1055. Это те параметры, на которые мы планировали выйти по итогам года. Если средняя зарплата по стране будет продолжать расти, возможно, нам придется принимать еще какие-то решения по повышению заработной платы бюджетников до конца текущего года", - сказал он.

По расчетам правительства, повышение тарифной ставки первого разряда на 12,6% и сохранение при этом средней заработной платы по стране на уровне Br1055 позволит выполнить поручение Лукашенко о том, чтобы зарплата бюджетников сохранялась на уровне 80% к средней зарплате.


В целом на повышение оплаты труда бюджетников будет направлено дополнительно Br300 млн до конца текущего года. 

Первый вице-премьер обратил внимание, что часть необходимой суммы будет покрыта за счет бюджетных средств, сэкономленных во время подготовки и проведения II Европейских игр. 

Всего, по его словам, в бюджете остались неиспользованными Br94 млн. По поручению Лукашенко, Br80 млн из этой суммы будут потрачены на повышение заработной платы в бюджетной сфере, а оставшаяся часть пойдет на ремонт общежитий высших учебных заведений к началу учебного года.
Источник: belta.by
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