



По словам Турчина, Лукашенко поддержал предложение правительства об увеличении ставки первого разряда для бюджетных организаций.





"Уровень средней заработной платы по стране за январь-июль составил Br1055. Это те параметры, на которые мы планировали выйти по итогам года. Если средняя зарплата по стране будет продолжать расти, возможно, нам придется принимать еще какие-то решения по повышению заработной платы бюджетников до конца текущего года", - сказал он.





По расчетам правительства, повышение тарифной ставки первого разряда на 12,6% и сохранение при этом средней заработной платы по стране на уровне Br1055 позволит выполнить поручение Лукашенко о том, чтобы зарплата бюджетников сохранялась на уровне 80% к средней зарплате.









В целом на повышение оплаты труда бюджетников будет направлено дополнительно Br300 млн до конца текущего года.





Первый вице-премьер обратил внимание, что часть необходимой суммы будет покрыта за счет бюджетных средств, сэкономленных во время подготовки и проведения II Европейских игр.





Всего, по его словам, в бюджете остались неиспользованными Br94 млн. По поручению Лукашенко, Br80 млн из этой суммы будут потрачены на повышение заработной платы в бюджетной сфере, а оставшаяся часть пойдет на ремонт общежитий высших учебных заведений к началу учебного года.