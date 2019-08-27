Правительство Беларуси на заседании 30 июля одобрило основные макроэкономические показатели на 2020 год. Рост ВВП в следующем году прогнозируется на уровне 2,5%, экспорта товаров и услуг – на 3,3%, производительности труда – на 2,1%, реальных располагаемых доходов населения — на 2,4%. При этом инфляция не должна вырасти более 5%.





Планка роста ВВП заметно снижена: с 4% в 2019 году до 2,5% в 2020 году. Хотя, как отмечают эксперты, если экономика не растет хотя бы на 3% в год, страна не может нормально развиваться. В Беларуси же допускается, что в следующем году рост национальной экономики может быть ниже 2,5% — в зависимости от конъюнктурных шоков.





Правительство обозначило основные риски

Эксперты давно говорят, что экономический рост в Беларуси тормозят прежде всего институциональные факторы, которые сдерживают развитие бизнеса, и структурные перекосы. Без системных структурных реформ страна не сможет рассчитывать на устойчивый экономический рост.





Однако правительство Беларуси и в 2019 году, и в 2020 году одним из главных факторов экономического риска называет рост геополитической нестабильности.





Глава белорусского правительства Сергей Румас в ходе заседания Совмина 30 июля обратил внимание, что на днях эксперты из МФВ и Всемирного банка вновь снизили ожидания по росту мировой экономики на 2019-2020 годы. Замедляется еврозона, торговые войны межу США и Китаем ведут к усилению конкурентной борьбы на ряде рынков, чувствительных для белорусских производителей.





Геополитическая напряженность дестабилизирует сырьевые рынки и ведет к отложенному спросу на инвестиционные товары. «Все это создает серьезные вызовы для устойчивой работы экономики страны как в текущем году, так и в 2020-м», — отметил С. Румас.





Для Беларуси риски геополитической напряженности обусловлены высокой долей в структуре ее экспорта сырьевых товаров, в том числе нефти и нефтепродуктов. Эти риски усугубляет высокая ориентация белорусского промышленного экспорта на российский рынок, что делает национальную экономику особенно уязвимой к внешним шокам, в том числе из-за колебаний цен на сырье.





Нефтяной экспорт по-прежнему доминирует

Отметим, что в Беларуси доля нефтяного экспорта по-прежнему остается очень высокой. В 2018 году Беларусь экспортировала 11,9 млн. тонн нефтепродуктов на 6,5 млрд. долларов. В прошлом году Беларусь на 33,5% увеличила валютную выручку от экспорта собственной нефти — до 809,9 млн. долларов. Для сравнения: весь ВВП Беларуси в 2018 году составил 59,7 млрд. долларов.





В 2019 году доля нефтяного экспорта в ВВП снизится, но не благодаря структурным реформам в экономике, а прежде всего из-за введения РФ с 1 ноября 2018 года квот на поставки нефтепродуктов в Беларусь (как заявлено, во избежание их реэкспорта).





Преимущественно по этой причине экспорт белорусских нефтепродуктов в первом полугодии 2019 года снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 5,241 млн. тонн, а валютная выручка упала на 20% до 2,667 млрд. долларов.





Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко ранее прогнозировал, что из-за секвестра поставок российских нефтепродуктов в 2019 году Беларусь может потерять в объеме экспорта 1 млн. −1,5 млн.тонн нефтепродуктов по сравнению с 2018 годом.



Поможет ли нам топливная конъюнктура?

В этом случае нефтяному экспорту Беларуси в определенной степени может помочь благоприятная конъюнктура цен на топливо, которая в свою очередь зависит от цен на нефть.





Отметим, что в 2018 году средняя котировка нефти марки Brent составила 71,1 доллара за баррель. Белорусский бюджет-2019 сформирован исходя из цены нефти 60 долларов за баррель которая, как ранее заявляли белорусские чиновники, является вполне комфортной для Беларуси с точки зрения источников формирования доходной части бюджета даже в условиях реализации налогового маневра в РФ.





Пока неизвестно, исходя из какой цены сформированы основные макроэкономические показатели на 2020 год.





Если исходить из финансовой программы госбюджета на 2019 – 2021 годы (утверждена в марте 2019 года) , то в ближайшие годы цены на нефть будут падать. Стоимость нефти марки Urals в правительстве спрогнозировали на уровне 60 долларов за баррель в 2019 году (по итогам первого полугодия 2019 года средняя цена нефти Urals составила 66,63 доллара за баррель), после чего она начнёт постепенно снижаться — до 55 долларов в 2020 году и до 50 долларов — в 2021 году.





Для сравнения: в бюджет России на 2018-2020 годы заложена стоимость нефти в 40 долларов за баррель.





Между тем, 7 августа цены на нефть марки Brent (фьючерс с поставками в октябре) опустились на 5% и упали ниже 56 долларов за баррель — то есть, до показателей начала января 2019 года.





Котировки нефти резко пошли вниз после того, как в начале августа президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 сентября новых экспортных пошлин в 10% на китайские товары. В результате под пошлины попал бы весь китайский импорт — примерно на 300 млрд. долларов.





Однако 13 августа офис торгового представителя США объявил, что введение пошлин на ряд китайских товаров будет перенесено с 1 сентября на 15 декабря. Отсрочку получат, в частности, ноутбуки, мобильные телефоны, видеоприставки, мониторы, некоторые виды игрушек, отдельные предметы одежды и обуви.





После появления этой новости цены на нефть пошли вверх, но аналитики говорят, что ненадолго.





Китай в ответ на заявления американского президента занял жесткую позицию, допустив падение юаня ниже 7 долларов. В свою очередь, США, которые считают ослабление юаня к доллару конкурентным преимуществом для китайских товаров, признали Китай валютным манипулятором.





Следствием китайско-американской торговой войны может стать замедление мирового экономического роста. Эксперты отмечают, что промпроизводство в мире уже замедляется, промышленность большинства мировых экономик вошла в рецессию, в результате спрос на нефть тоже снижается.





По данным Bank of America Merrill Lynch, спрос на нефть в 2019 году будет и так самым слабым за последнее десятилетие, а каждый процент снижения мировой торговли из-за торговой войны обернется падением спроса еще на 250 тыс. баррелей в сутки.





Аналитики на фоне обвала на рынке начали пересматривать прогнозы цен на 2019-й и последующие годы. Так, эксперты Fitch Solutions 6 августа понизили прогноз цен на Brent на 2019 год с 70 до 67 долларов за баррель, на 2020 год — с 76 до 65 долларов за баррель, на 2021 год — с 80 до 61 долларов за баррель.





Опустило оценку стоимости нефти Brent и Минэнерго США: на 2019 год — с 67 до 64 долларов за баррель, на 2020-й — с 67 до 65 долларов за баррель. Bank of America Merrill Lynch ждет в 2019 году цену на Brent на уровне 60 долларов за баррель.





В то же время, по мнению экспертов, устойчивое падение цен до уровня ниже 50 долларов за баррель даже в случае стрессового сценария маловероятно, ибо при таких ценах начнет сокращаться добыча сланцевой нефти и рынок балансируется.





Но если из-за обострения конфликта с США Китай снова начнет покупать иранскую нефть и на фоне слабого спроса на рынок вернутся 1,5 млн. баррелей в сутки, это обрушит цены до 40 долларов за баррель, предупреждают аналитики Bank of America Merrill Lynch.





До сих пор Китай выполнял санкции США, запретившие покупку иранской нефти, из-за чего ее добыча за год упала до 1,6 млн. баррелей. в сутки.





Ситуация на нефтяном рынке должна проясниться к началу осени, когда США реализуют решение о введении новых пошлин на китайский экспорт.



Правительство РФ обезопасилось от рисков благодаря нефти

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в начале августа заявил, что колебания цен на нефть, вызванные ужесточением торговых войн между США и Китаем, не окажут ощутимого влияния на экономику РФ.





«Торговые войны, откат в глобализации — это то, что сильно будет бить по мировой экономике и, соответственно, по мировой промышленной динамике, по ценам на сырьевые товары. Мы уже видим, что цены на нефть опустились ниже 60 долларов. Но здесь этого бояться не стоит, потому что там экономическая конструкция с бюджетным правилом, с ценой отсечения, она как раз и выстроена для того, чтобы такие колебания внешних рынков в меньшей степени касались российской экономики», — сказал М. Орешкин.





Минфин РФ продолжает накапливать средства в Фонде национального благосостояния (ФНБ). С 2018 года РФ перешла на новое бюджетное правило: дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, направляют не на расходы, а в резервы.





Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2%. Сверхдоходы от нефти Минфин не тратит, а направляет на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Затем купленная валюта зачисляется ФНБ.





Между тем, по оценкам аналитиков МВФ, самый большой ущерб росту российского ВВП за период 2014–2018 годов нанесён именно удешевлением нефти, а не санкциями.





Вклад санкций в замедление темпов роста ВВП РФ составил 0,2%, снижение нефтяных цен — 0,6%, жесткая бюджетная политика — 0,1%, сдерживающая денежно-кредитная политика — 0,2%.





В целом эти факторы снизили рост экономики относительно прогноза на 1,2%, говорится в докладе МВФ о российской экономике.





Эксперты отмечают, что сейчас для России главный вопрос в том, удастся ли ей избежать глубокой рецессии в этом и в следующем году. В 2018 году рост ВВП в России составил 2,3%. В 2019 году Минэкономразвития ожидает, что он затормозится до 1,3%, а в 2020 году составит 2%.



Каких цен ждать?

Поддержку ценам на нефть продолжают оказывать сокращение добычи странами ОПЕК+.





Стоит отметить, что в начале июля страны ОПЕК+ одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года.





Для РФ очень важна эта сделка, хотя у стратегии сокращения производства ради стабилизации цен много противников: ведь на фоне снижения производства нефти в странах ОПЕК+ увеличивается добыча сланцевой нефти в США.





На министерской встрече ОПЕК+, которая должна состояться 12 сентября в Абу-Даби, Саудовская Аравия может предложить всем участникам соглашения пойти на еще большее сокращение добычи для стабилизации рынка на фоне опасений рецессии и сокращения спроса на энергоносители.





Помимо объективных и субъективных причин сокращения добычи в странах ОПЕК+, существует серьезный геополитический фактор — обострение напряженности в Персидском заливе.





Тем не менее, аналитики отмечают, что рынок это пугает гораздо меньше, чем американские таможенные пошлины на китайские товары и возможное замедление роста экономики Китая. Именно Китай является главным драйвером мирового спроса на нефть.





Международное энергетическое агентство активно помогает «медвежьим настроениям», снижая прогнозы роста мирового спроса на нефть. В частности, теперь агентство снизило рост спроса на нефть на 100 тыс. б/с в 2019 г. и 50 тыс. б/с в 2020 г.





Очевидно, что от торговой войны США и Китая не выиграет никто, так как результатом будет только экономическая и политическая нестабильность в мире. Торговый конфликт США и Китая приведет к замедлению темпов экономического роста в обеих державах, соответственно понизив спрос на нефть в Китае и, возможно, во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.





Ведь от стабильности экономики КНР зависят экономики очень многих стран — либо напрямую, либо, как в случае России, косвенно, так как Китай — крупнейший торговый партнер РФ.





Эксперты отмечают, что торговая война США и Китая может привести к обвалу цен на нефть до 40 долларов за баррель и, возможно, даже ниже этого уровня, — если только ОПЕК+ не вмешается и не придумает более действенный механизм регулирования цен на нефть.





Для Беларуси такая низкая цена на нефть – тоже один из геополитических рисков. Наиболее комфортная цена на нефть для Минска с точки зрения источников формирования доходной части бюджета даже в условиях реализации налогового маневра — около 60 долларов за баррель.