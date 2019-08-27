Доллар снова рванул

Значение корзины валют сегодня выросло на 0,08%, а с начала недели снизилось на 0,04%.





Курс доллара подскочил на 0,0075 рубля до 2,0655 BYN/USD до максимума за 2,5 месяца.





Курс евро вырос на 0,0053 BYN до 2,2937 BYN/EUR. Европейская валюта подорожала до максимального уровня за последние три недели.





Курс российского рубля снизился на 0,0051 BYN до 3,1146 BYN/100 RUB. Рубль РФ дешевеет уже второй раз подряд.





Россия

На торгах в Москве на валютной бирже российский рубль девальвируется к доллару и евро. Так, к 11:30 доллар пробил вверх уровень 66,00 RUB, закрепившись на отметке 66,2608 российских рублей. Это на 29 копеек выше, официального курса доллара ЦБ РФ на сегодня.





Евро подорожал на 21 копейку до 73,61 российских рублей.





Банк России, определяя официальные курсы валют на завтра будет ориентироваться на данные биржи.