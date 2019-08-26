



На аукционе общим объемом 824 млн евро средний показатель доходности немецких гособлигаций равняется -0,11 процента, сообщило 21 августа Финансовое агентство Федеративной Республики Германия (Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH).





Облигации выставлялись на аукцион с нулевой доходностью, а так как на аукционе они продавались чуть выше номинальной стоимости, доходность этих облигаций оказалась отрицательной, составив –0,11%. Как отмечает Bloomberg, это самая низкая доходностью для гособлигаций в истории Германии.





Аналитики отмечали невысокий спрос, так как на аукцион выставлялись облигации на 2 млрд. евро. Однако, как отметил старший аналитик Danske Bank Йенс Петер Соренсен, хотя технически размещение можно назвать провалом, однако «инвесторы всегда могут просто купить облигации потом, им необязательно участвовать в аукционе».





Германские госбонды всех сроков погашения на данный момент имеют отрицательную доходность.





Германия возобновила (после 2016 года) размещение 10-летних гособлигаций с отрицательной доходностью в марте текущего года, разместив облигации на сумму 2,433 млрд евро. Средняя доходность бумаг составила минус 0,05% годовых.





Государственные облигации Германии впервые в истории получили негативный процент в 2012 году, когда ставка по шестимесячным облигации опустилась до — 0,0122 процента.





Отрицательные проценты означают, что инвесторы платят за возможность одолжить деньги германскому государству. Инвесторы вкладывают средства в считающиеся надежными государственные облигации ФРГ из-за нарастающих опасений риска мировой рецессии.





И это при том, что 14 августа, накануне размещения облигаций, Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило о снижении ВВП Германии во втором квартале по сравнению с первым на на 0,1%.





В первом квартале 2019 года еще наблюдался рост ВВП на 0,4% относительно четвертого квартала 2018 года. И хотя показатели пока не являются критичными, многие эксперты заговорили о возможной рецессии в Германии.









Как сообщил 26 августа Институт экономических исследований ifo в Мюнхене, показатель деловых настроений в августе снизился на 1,5 пункта до 94,3 пункта. Это уже пятое снижение подряд и самый низкий показатель с ноября 2012 года.





Глава ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest) заявил об «усиливающихся признаках приближающейся рецессии в Германии».