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Евроторг получит кредит в 5 млрд российских рублей

ООО «Евроторг» получит синдицированный кредит совокупным объемом до 5 млрд рос руб, организованный российскими «Газпромбанк» (Акционерное общество) и ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ).

Об этом сообщила пресс-служба Газпромбанка.

При этом 3,5 млрд рос руб будут предоставлены первоначальными кредиторами (Газпромбанк и МКБ), оставшаяся часть в размере 1,5 млрд рос руб может быть предоставлена присоединившимися кредиторами в процессе синдикации. Синдицированный кредит состоит из двух траншей: трехлетний транш объемом до 2 млрд рос руб и пятилетний транш объемом до 3 млрд рос руб.

Ведущими уполномоченными организаторами сделки и ключевыми кредиторами выступили Газпромбанк и МКБ. Газпромбанк также выступил в роли агента по документации.

Это уже вторая сделка «Евроторга» на российском рынке капитала. В июле через облигации он привлек 5 млрд российских рублей под 10,95% годовых сроком на 10 лет. Позднее ритейлер объявил о намерении разместить дополнительный выпуск облигаций еще на 5 млрд российских рублей.
Источник: belmarket.by
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