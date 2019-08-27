Евроторг получит кредит в 5 млрд российских рублей

Об этом сообщила пресс-служба Газпромбанка.





При этом 3,5 млрд рос руб будут предоставлены первоначальными кредиторами (Газпромбанк и МКБ), оставшаяся часть в размере 1,5 млрд рос руб может быть предоставлена присоединившимися кредиторами в процессе синдикации. Синдицированный кредит состоит из двух траншей: трехлетний транш объемом до 2 млрд рос руб и пятилетний транш объемом до 3 млрд рос руб.





Ведущими уполномоченными организаторами сделки и ключевыми кредиторами выступили Газпромбанк и МКБ. Газпромбанк также выступил в роли агента по документации.





Это уже вторая сделка «Евроторга» на российском рынке капитала. В июле через облигации он привлек 5 млрд российских рублей под 10,95% годовых сроком на 10 лет. Позднее ритейлер объявил о намерении разместить дополнительный выпуск облигаций еще на 5 млрд российских рублей.



