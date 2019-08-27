$3,5 млрд: во столько Беларуси обойдется хранение ядерных отходов!

"В настоящее время предпочтительным вариантом обращения с ОЯТ Белорусской АЭС является переработка ОЯТ в Российской Федерации с возвратом в Республику Беларусь отходов, включенных в стеклоподобную матрицу, содержащих радионуклиды цезиево-стронциевой фракции, с исключением долгоживущих радионуклидов", - сказано в стратегии.





В документе отмечается, что переработка ОЯТ должна осуществляться после промежуточного хранения ОЯТ на территории Беларусь и (или) России. Сроки и объемы хранения будут определяться с учетом "экологической приемлемости и экономической целесообразности, после подтверждения российской стороной технической готовности соответствующих производственных мощностей и на условиях, согласованных уполномоченными белорусскими и российскими организациями, включая договоренности об использовании выделяемых полезных продуктов переработки", - сказано в стратегии.





В документе также отмечается, что "переработка ОЯТ Белорусской АЭС целесообразна с технической, экологической и экономической точек зрения после решения вопросов захоронения отходов переработки ОЯТ, содержащих цезиевостронциевую фракцию, в заглубленных приповерхностных сооружениях при реализации варианта "отложенного захоронения".





В правительстве считают, что это исключит необходимость создания пункта захоронения ОЯТ в глубоких геологических формациях, аналога которому в настоящее время в мире нет.





Также в документе сказано, что возможность переработки ОЯТ с возвратом в Беларусь радиоактивных отходов (РАО) без долгоживущих радионуклидов необходимо закрепить в соответствующем межправительственном соглашении с РФ.





"К моменту возврата в Республику Беларусь отходов переработки ОЯТ (ориентировочно к 2050 году) требуется подтвердить наличие на территории страны установок для обращения с ними", - отмечается в стратегии.









"Если соглашение о возврате ОЯТ в Российскую Федерацию не может быть исполнено, в качестве альтернативного варианта обращения с ОЯТ Белорусской АЭС на современном этапе принимается долговременное промежуточное хранение ОЯТ с последующим захоронением в глубинной геологической формации или рассматриваются иные варианты с учетом новых научно-технических достижений при условии экономической и экологической целесообразности", - констатируют авторы стратегии.





Общие затраты по обращению с ОЯТ при существующих технологиях оцениваются в сумме от $2,5 млрд до $3,5 млрд за весь период эксплуатации Белорусской АЭС (до 100 лет).





В стратегии отмечается, что проектная стратегия использования топлива в реакторах БелАЭС предусматривает четырехгодичный топливный цикл с одной перегрузкой в 12 месяцев.





За 60 лет эксплуатации БелАЭС количество тяжелого металла в ОЯТ оценивается на уровне 2,5 тыс. тонн. В связи с этим "требуется предусмотреть возможность расширения накопительной площадки для сооружения промежуточного хранилища ОЯТ", - отмечается в документе.





Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").



