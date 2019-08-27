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Правительство утвердило новые "специфические требования" пожарной безопасности

Совмин утвердил «специфические требования» пожарной безопасности, которые касаются «объектов, специально предназначенных для пребывания детей», объектов с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей.

То есть документ касается школ, детсадов, торговых центров, кинотеатров, больниц и т.д. Как пояснили Office Life в МЧС, эти правила введены после того, как общие правила пожарной безопасности для хозяйствующих субъектов либерализировал знаменитый декрет № 7 «О развитии предпринимательства».

МЧС предлагает компаниям определять уровень пожарной безопасности по чек-листу
В новом документе никаких новелл нет. После декрета № 7 за МСЧ осталось право регулировать пожарную безопасность для «специфических объектов». Вы же видите, что тут дело касается определенных объектов. Для детей и т.д. Усложнений здесь гарантированно нет. Кое-где даже есть упрощения.


В правилах, в частности, сказано, что при организации дискотек «вне специально предназначенных помещений» количество присутствующих должно быть из расчета 0,75 кв м на человека. 

Также, например, говорится, что на «детских» объектах и в больницах должны быть самоспасатели не только для членов добровольных пожарных дружин или ответственных за эвакуацию, но и для тяжелобольных. А в храмах нельзя без присмотра оставлять зажжённые лампадки. 

Ещё одно правило: нельзя закрывать на замок дверь пожарного выхода на объекте с одновременным пребыванием более 300 человек и т.д.
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