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Рудый обсудил с китайцами производство электромобилей

Посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый посетил Чунцин, где встретился с руководством Chongqing Sokon Motor Group.

В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества китайского автопроизводителя с Академией наук по выспуску электромобилей, передает посольство в Пекине.

В марте этого года Кирилл Рудый уже посещал компанию вместе первым замглавы администрации «Великого камня» Игорем Лещенком. Тогда обсуждалась возможность вхождения производителя в индустриальный парк.

Chongqing Sokon Motor Group производит двигатели, легкие коммерческие и легковые автомобили, в том числе на электротяге.
Источник: reform.by
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