Рудый обсудил с китайцами производство электромобилей
Посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый посетил Чунцин, где встретился с руководством Chongqing Sokon Motor Group.
В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества китайского автопроизводителя с Академией наук по выспуску электромобилей, передает посольство в Пекине.
В марте этого года Кирилл Рудый уже посещал компанию вместе первым замглавы администрации «Великого камня» Игорем Лещенком. Тогда обсуждалась возможность вхождения производителя в индустриальный парк.
Chongqing Sokon Motor Group производит двигатели, легкие коммерческие и легковые автомобили, в том числе на электротяге.
Источник: reform.by
10:13 27/08/2019