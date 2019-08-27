Рудый обсудил с китайцами производство электромобилей

В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества китайского автопроизводителя с Академией наук по выспуску электромобилей, передает посольство в Пекине.





В марте этого года Кирилл Рудый уже посещал компанию вместе первым замглавы администрации «Великого камня» Игорем Лещенком. Тогда обсуждалась возможность вхождения производителя в индустриальный парк.





Chongqing Sokon Motor Group производит двигатели, легкие коммерческие и легковые автомобили, в том числе на электротяге.