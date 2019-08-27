



Скриншот видео ТРК «Могилев»





Количество автомобилей и проблема с парковочными местами неуклонно растут. Есть ли выход? В Могилеве предложили вертикальные парковки. Экономия площади очевидна: на четырех парковочных местах могут разместиться 12 машин.









Это парковка карусельного типа. Лифтостроители решили один из первых экземпляров установить прямо у себя — и для собственного удобства, и для наглядного примера потенциальным клиентам. Первыми места заняли автомобили конструкторов предприятия.





Таких автостоянок на заводе готовы выпускать до десятка в год — был бы, говорят, спрос. Пока товар завод продвигает самостоятельно: идут переговоры с Россией, заинтересовались и израильские бизнесмены. Ждут белорусов.