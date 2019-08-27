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В Могилеве построили вертикальную парковку: на 4 местах могут стать 12 автомобилей

Вертикальные многоуровневые парковки создают на Могилевском лифтостроительном заводе. Первую уже установили на территории завода, сообщает ТРК «Могилев».


Скриншот видео ТРК «Могилев»

Количество автомобилей и проблема с парковочными местами неуклонно растут. Есть ли выход? В Могилеве предложили вертикальные парковки. Экономия площади очевидна: на четырех парковочных местах могут разместиться 12 машин.


Это парковка карусельного типа. Лифтостроители решили один из первых экземпляров установить прямо у себя — и для собственного удобства, и для наглядного примера потенциальным клиентам. Первыми места заняли автомобили конструкторов предприятия.

Таких автостоянок на заводе готовы выпускать до десятка в год — был бы, говорят, спрос. Пока товар завод продвигает самостоятельно: идут переговоры с Россией, заинтересовались и израильские бизнесмены. Ждут белорусов.
TVR.by
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