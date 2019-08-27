Жительница Светлогорска требует от китайского завода $750 000

Судья районного суда Людмила Сытько возбудила гражданский процесс по жалобе экологической активистки Тамары Ковальчук – та требует компенсировать ущерб здоровью, вызванный деятельностью завода беленой целлюлозы.





Истец Тамара Ковальчук утверждает, что у нее появилось заболевание, связанное с вредными выбросами с завода. Активистка оценила ущерб собственному здоровью на $ 750 тысяч. Жители деревни Якимова Слобода, рядом с которой и построили завод, отмечают, что здоровье ухудшилось у многих.