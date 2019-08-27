Беларусь заняла второе место среди импортеров белья в Россию

Динамика физического импорта белорусского производителя выглядит так: в 2014 году на Беларусь приходилось всего около 2% физического объема женского нижнего белья. По итогам 2018 года страна увеличила свою долю до 22,8% всего импорта. За январь-июнь 2019 года объем импорта из Беларуси составил уже 23,5%. Таким образом, Беларусь занимает вторую позицию после Китая. Третье место — у Шри-Ланки.





Как поясняет гендиректор «Милавицы» Михаил Ющенко, экспансия Китая вынудила мировых производителей пойти на снижение цены, чтобы отстоять свои позиции. В то же время покупатель стал больше внимания обращать на качество, которое требует определенных затрат.









Китай уже не такой дешевый, а многие мировые бренды за счет переноса производства в страны с дешевой рабочей силой смогли предложить более конкурентные цены. «Милавица» также вынуждена была пойти на снижение цены, чтобы отстоять свою долю на российском рынке. Вкупе с высоким качеством, которое не смог предложить Китай, мы значительно увеличили свою долю на рынке.





Сообщается, что если в 2014 году в структуре импорта белья в РФ Китай занимал почти 70% физического объема, то в 2018 году — уже 43,8%. По итогам первого полугодия 2019 года доля китайского импорта на рынке России снизилась до 40,5%.