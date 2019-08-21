Финансовый рынок Беларуси представляет собой довольно странную конструкцию. С одной стороны, существует довольно продвинутая Белорусская валютно-фондовая биржа, на которой, в основном, сосредоточены торги акциями и облигациями страны. Более того, правительство и Нацбанк всячески стимулируют обращение некоторых ценных бумаг через биржу, пишет belrynok.by





Но в этой картине имеется явный дефект: облигации, наиболее привлекательные для населения, причем как государственные, так и корпоративные, на БВФБ не продаются. Более того, планы правительства организовать такую продажу в отношении гособлигаций самим же правительством не выполняются.





Чтобы разобраться в этой загадке, посмотрим, а что вообще предлагается сейчас жителям Беларуси на рынке облигаций.

Проценты по облигациям падают

Во-первых, это, конечно, государственные долгосрочные валютные облигации, выпускаемые Министерством финансов РБ. Аукционы по их размещению проводятся регулярно, обычно весь выпуск реализовать сразу не удается и Минфин реализует облигации затем как раз на БВФБ. По идее, там должен сформироваться и вторичный рынок данных ценных бумаг, хотя пока об этом говорить не приходиться.









Но у этих замечательных ценных бумаг есть и существенные недостатки. У них довольно длительные сроки обращения (до 6-7 лет), а доходность оставляет желать лучшего, хотя и существенно – примерно в 2 раза – превышает ставки по валютным депозитам в белорусских банках.





В частности, на последнем аукционе по размещению государственных облигаций 263-го выпуска, номинированных в долларах, состоявшемся 15 августа, процентная ставка составила всего 3,9% годовых. При этом срок обращения облигаций был равен 2 377 дням. На предыдущем аукционе по размещению подобных ценных бумаг ставка равнялась 4,2%.





Облигации предлагались для физических и юридических лиц, причем заявок на аукционе 15 августа было подано всего 88, их которых Минфин удовлетворил 16. Спрос на облигации составил 166,04 млн. долларов, но Минфин разместил свои ценные бумаги всего на 13,74 млн. долларов из объема выпуска в 50 млн. долларов. Неразмещенные облигации теперь будут размещаться на БВФБ. Судя по параметрам данного аукциона, Минфин особенно в деньгах не нуждается, а физические лица не особенно стремятся приобретать его облигации.





Минфин выпускает также облигации, номинированные в евро, причем доходность по ним сопоставима с долларовыми облигациями. Например, на аукционе 16 июля текущего года размещались облигации в евро под 3,79% годовых. Объем их эмиссии составил 100 млн. евро, и они доразмещались затем на БВФБ.





В то же время, для отдельных покупателей Минфин готов устанавливать более высокие ставки по облигациям. Так, недавно им были выпущены десятилетние облигации в долларах США под 6,79% годовых на 300 млн. долларов, которые он благополучно реализовал какому-то неизвестному крупному белорусскому предприятию.









Это же относится и к облигациям, размещаемым за рубежом. В частности, в 2017 году Минфин разместил на Ирландской фондовой бирже еврооблигации, номинированные в долларах, под 7,125% годовых. Там же существует и вторичный рынок данных ценных бумаг. Минфин еще ни разу не сообщал, как идут торги нашими еврооблигациями на вторичном рынке, из чего можно сделать вывод, что неважно.





Не продаются белорусские еврооблигации и на БВФБ, хотя, казалось бы, это вполне естественный шаг. Более того, правительство и Нацбанк планировали организовать такую продажу еще в 2018 году. Но как-то не вышло.





Кроме Минфина выпускает свои валютные ценные бумаги и Нацбанк, но только краткосрочные (на год). Ставки по ним еще ниже, чем по долгосрочным облигациям. Например, на аукционе 18 июня Нацбанк разместил свои облигации на 30 млн. долларов по средневзвешенной ставке 3,3495% годовых.

Корпоративные облигации продаются в интернете

Облигации белорусских предприятий обеспечивают намного более высокую доходность. В частности, в августе Беларусбанк принимал заявки на приобретение трехлетних долларовых облигаций Торгового дома «Форсаж Инструмент Бел», доходность которых равнялась 7% годовых. Немного ниже – 6,2% годовых – составляет доходность пятилетних облигаций Евроопта пятого выпуска, которые также распространял банк.





При этом ставки по облигациям этого предприятия, размещаемым в Беларуси, оказались, как и у государственных ценных бумаг, существенного ниже, чем у аналогичных ценных бумаг, реализованных им за рубежом. Так, в 2017 году Евроопт разместил на европейском рынке свои облигации в объеме 350 млн. долларов под 8,75% годовых.





Следует иметь в виду, что операции с корпоративными облигациями, номинированными в валюте, в отличие от государственных облигаций, осуществляются только в белорусских рублях, то есть какая-то часть дохода будет потеряна на конверсии валюты. С учетом этого фактора, можно считать, что доходность валютных корпоративных облигаций, размещаемых на внутреннем рынке РБ, примерно на 1 процентный пункт ниже заявляемой.





Наиболее высокие процентные ставки по облигациям в настоящее время устанавливают небольшие белорусские предприятия. Реализация подобных ценных бумаг в настоящее время организована в интернете компанией Lacerta, которая в текущем году даже выпустила специальное мобильное приложение, позволяющее приобретать данные ценные бумаги с мобильных устройств.





В списке эмитентов валютных облигаций, предлагаемых Lacerta, насчитывается несколько десятков компаний, которые установили доходность по своим ценным бумагам в пределах от 5,25% до 9% годовых. Там имеются довольно крупные предприятия, в частности, «Простор». Среди них много небанковских лизинговых компаний. При этом сроки обращения многих облигаций намного ниже, чем у Минфина, а номинал облигаций, которые можно приобрести с помощью мобильного приложения, составляет, в большинстве случаев, всего 10 долларов.





Однако у корпоративных облигаций имеется и недостаток: меньшая надежность по сравнению с государственными ценными бумагами. Но более высокая доходность и представляет собой плату за риск. Надо отметить, что в целом случаев неисполнения белорусскими предприятиями своих обязательств по облигациям довольно мало, хотя такое и случается. Почему-то грешат этим эмитенты жилищных облигаций. Так, этим летом Минфин сообщил о возникновении проблем по выполнению обязательств по подобным облигациям ООО «Архитектурная мастерская «Апрель», а также жилищным облигациям тридцать четвертого выпуска ООО «Жилстройкомплект». Но это исключения из правил.





По данным Минфина, за год (с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года) число белорусских предприятий, выпустивших облигации, выросло на 14 – до 184-х. Жилищные облигации выпустили 25 предприятий. Объем выпуска корпоративных облигаций предприятиями увеличился на 26,3% – до 8,02 млрд. рублей.









Темпы роста объема эмиссии в корпоративном секторе оказались выше, чем в целом по рынку, на котором объем эмиссии за год увеличился на 10,5% – до 32,238 млрд. рублей.





Однако этот количественный рост не сопровождается качественным. Единственное исключение – это проект компании Lacerta по обеспечению доступности для широких масс населения высокодоходных облигаций небольших компаний. В тоже время, привлекательные государственные облигации Минфина так и остаются практически недоступными. Причина такого положения, в принципе, понятна: это более высокая доходность еврооблигаций по сравнению с ценными бумагами, размещаемыми на внутреннем рынке. Если наши еврооблигации появятся на БВФБ, кто будет покупать облигации на аукционах Минфина? Вопрос риторический. Это и является, пожалуй, основным препятствием на пути развития рынка облигаций в РБ: государство потеряет возможность зарабатывать за счет населения. Да и привлекательность рублевых сбережений по сравнению с валютными снизится.





Получается, что ну никак нельзя допускать белорусских граждан к еврооблигациям белорусского же Минфина. Что и наблюдается.



















