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СМИ: Турция - мировой лидер по принятию криптовалют

По данным немецкой компании Statista, Турция стала мировым лидером по принятию криптовалют – 20% населения страны либо владеет, либо использует цифровые валюты.

Интересно, что в Турции нет регулирования криптовалют, однако это не мешает населению использовать такие активы. Это связано с прошлогодним финансовым кризисом и значительным падением турецкой лиры. В прошлом году инфляция в стране достигала 25%, поэтому население обратилось к криптовалютам в попытке сохранить свои сбережения. Таким образом, в ноябре 2018 года объемы торгов биткоином в Турции увеличились на 37% по сравнению с предыдущим месяцем, пишет thinktanks.by


Отметим, что криптовалюты наиболее популярны в странах с развивающейся экономикой. Так, биткоин и другие монеты используют 18% населения Бразилии и Колумбии, а также 16% жителей Аргентины и Южной Африки. Среди граждан развитых стран принятие криптовалют заметно ниже: в США всего 5% населения пользуются криптовалютами, а в Германии и Японии еще меньше – 4% и 3%, соответственно. В России принятие криптовалют находится на среднем уровне – 9%.

Как сообщалось ранее, Центральный банк Турции готовится к выпуску собственной криптовалюты. Вполне вероятно, что после запуска такой монеты другие цифровые активы будут ограничены в стране.
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