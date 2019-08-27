Общая сумма внесенного ими налога — около 3,59 миллиона рублей (1,75 миллилона долларов в эквиваленте). По президентскому декрету № 1 «О содействии занятости населения», тем, кто уплатил сбор на финансирование госрасходов, должны вернуть деньги, пишет finance.tut.by









Налоговики рассмотрели 49,5 тысячи заявлений от белорусов, которые пожелали вернуть уплаченный сбор на финансирование госрасходов. Так, за 2017 год за возвратом обратились 20,5 тысячи человек, в 2018-м — 27,5 тысячи, а за первое полугодие нынешнего — 1,5 тысячи. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в МНС.





Всего вернули уплаченные налоги на общую сумму в 15,01 миллиона рублей.









Напомним, сбор на финансирование государственных расходов за 2015 год уплатили 62,7 тысячи граждан в размере 18,6 миллиона рублей.





Чтобы вернуть уплаченный налог, нужно написать заявление в налоговую по месту жительства и предоставить документ, который удостоверяет личность. Деньги налоговики возвращают или на счет в белорусском банке, или наличными в кассах Беларусбанка. Деньги вернут в течение месяца со дня подачи заявления.

Налог на тунеядство

Напомним, 2 апреля 2015 года президент подписал декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», которым вводил так называемый налог на тунеядство. По нему сбор в 20 базовых величин должны были внести в казну те, кто не платил налоги вообще или платил их менее 183 дней в году.





В 2017 году по стране прошли акции протеста против налога на тунеядство — с задержаниями участников и судами над ними. 9 марта этого же года президент решил приостановить взимание сборов с «тунеядцев» на год.









25 января прошлого года Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. Новым декретом отменили взимание налога с не занятых в экономике, но ввели оплату некоторых ЖКУ по экономически обоснованным тарифам: с 1 января этого года — горячее водоснабжение, а с 1 октября — газоснабжение и теплоснабжение.



