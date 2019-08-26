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Европейское космическое агентство отказалось от российских "Союзов"

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы не будет пользоваться российскими «Союзами» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), а заменит их американскими кораблями.

Об этом заявил глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.

«В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что запуск итальянского астронавта Луки Пармитано был последним для ЕКА с использованием «Союза».

Лука Пармитано отправился на МКС 20 июля вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и американцем Эндрю Морганом. 

Это его второй космический полёт.
Источник: rt.com
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