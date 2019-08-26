Об этом заявил глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.





«В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», — приводит ТАСС его слова.





Он отметил, что запуск итальянского астронавта Луки Пармитано был последним для ЕКА с использованием «Союза».





Лука Пармитано отправился на МКС 20 июля вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и американцем Эндрю Морганом.





Это его второй космический полёт.