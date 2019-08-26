Европейское космическое агентство отказалось от российских "Союзов"
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы не будет пользоваться российскими «Союзами» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), а заменит их американскими кораблями.
Об этом заявил глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель.
«В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что запуск итальянского астронавта Луки Пармитано был последним для ЕКА с использованием «Союза».
Лука Пармитано отправился на МКС 20 июля вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и американцем Эндрю Морганом.
Это его второй космический полёт.
Источник: rt.com
17:33 26/08/2019