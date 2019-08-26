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Имейте ввиду: среди белорусских рублей все чаще встречаются фальшивки

В первом квартале в стране было выявлено 12 случаев подделки беларусских рублей.

 

Их число выросло в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре подделок, выявленных в банковской системе, опубликованном Нацбанком.

В первом квартале выявили семь пятидесятирублевых купюр, три «двадцатки» и по одной «десятке» и «пятерке». Все подделки были изготовлены без имитации элементов защиты.

Также участились случаи подделок евро. Были зафиксированы 52 подделки против 28 годом ранее. Среди евро преобладают купюры высокого достоинства. Было выявлено 18 поддельных «пятисоток», которые уже выводятся из обращения в ЕС, а также две «двухсотки».


Поддельных долларов обнаружили всего 81. Это на 48 меньше, чем в первом квартале 2018 года. 

Банки выявили также 58 фальшивых российских банкнот.
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