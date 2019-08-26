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Евро подскочил

Благодаря существенному снижению курса российского рубля белорусский рубль 26 августа подорожал к валютной корзине на 0,12%, а с начала месяца уже на 0,88%.

Курс доллара прирос лишь на 0,0014 рубля до 2,0580 BYN/USD, но это позволило ему подняться до максимума за 68 дней.

Курс евро подскочил на 0,0125 BYN до 2,2884 BYN/EUR, оказавшись на максимуме за 18 дней.

Курс российского рубля прервал серию из пяти повышений подряд, подешевев на 0,0152 BYN до 3,1197 BYN/100 RUB.


Россия

Центробанк РФ девальвировал российский рубль к доллару и евро расчётами на завтра:

официальный курс доллара ЦБРФ вырос на 37 копеек до 65,9735 российских рублей;
официальный курс евро подскочил на 77 копеек до 73,3955 российских рублей.
Источник: select.by
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