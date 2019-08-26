Сыры помогли: Беларусь увеличила экспорт продовольствия

"Поставки шли в 88 стран мира. Что касается диверсификации, то за первое полугодие удалось освоить 12 новых рынков: начались поставки в Афганистан, Пакистан, Таиланд, Кению, Ливию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Аргентину и другие страны", - рассказал Богданов на пресс-конференции в понедельник в Минске.





По его информации, за 6 месяцев в целом выросли поставки на экспорт молочной продукции - на 12,6% до $1,1 млрд (в натуральном выражении было экспортировано – 1,15 млн тонн молочной продукции).





"Основным драйвером в этом году роста экспортных поставок в молочном секторе стали – сыры. Нашими производителями было принято решение перенаправить сырьевые потоки на производство готовой продукции – сыров, цельномолочной продукции - и это привело к увеличению производства и соответственно экспорта этих молочных продуктов", - отметил представитель Минсельхозпрода.









Богданов подчеркнул, что в целом это соответствует стратегии Минсельхозпрода – максимально сократить производство сырьевых товаров и нарастить производство готовой продукции.





Экспорт мясной продукции в I полугодии сократился на 13,4% до $418,2 млн. "Это связано с тем, что с недавнего времени введены (Россией – ИФ) своеобразные ограничения на поставку говядины на кости. Поэтому здесь шло перераспределение товарных потоков. Мы выработали компенсаторные механизмы, открываем новые рынки для поставки говядины на кости", - пояснил начальник главного управления.





В частности, добавил он, планируется начать поставки говядины на кости в Турцию.



