Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Сыры помогли: Беларусь увеличила экспорт продовольствия

Беларусь за январь-июнь текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на $2 млрд 557 млн, что на 1,6% выше аналогичного уровня прошлого года, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

"Поставки шли в 88 стран мира. Что касается диверсификации, то за первое полугодие удалось освоить 12 новых рынков: начались поставки в Афганистан, Пакистан, Таиланд, Кению, Ливию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Аргентину и другие страны", - рассказал Богданов на пресс-конференции в понедельник в Минске.

По его информации, за 6 месяцев в целом выросли поставки на экспорт молочной продукции -  на 12,6% до  $1,1 млрд (в натуральном выражении было экспортировано  – 1,15 млн тонн молочной продукции).

"Основным драйвером в этом году роста экспортных поставок в молочном секторе стали – сыры. Нашими производителями было принято решение перенаправить сырьевые потоки на производство готовой продукции – сыров, цельномолочной продукции - и это привело к увеличению производства и соответственно экспорта этих молочных продуктов", - отметил представитель Минсельхозпрода.


Богданов подчеркнул, что в целом это соответствует стратегии Минсельхозпрода – максимально сократить производство сырьевых товаров и нарастить производство готовой продукции.

Экспорт мясной продукции в I полугодии сократился на 13,4% до $418,2 млн. "Это связано с тем, что с недавнего времени введены (Россией – ИФ) своеобразные ограничения на поставку говядины на кости. Поэтому здесь шло перераспределение товарных потоков. Мы выработали компенсаторные механизмы, открываем новые рынки для поставки говядины на кости", - пояснил начальник главного управления. 

В частности, добавил он, планируется начать поставки говядины на кости в Турцию.
Источник: interfax.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё