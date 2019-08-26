Об этом TUT.BY сообщили несколько источников. В киностудии отказались от комментариев.





Как рассказали на условиях анонимности несколько сотрудников киностудии, всем сотрудникам «Беларусьфильма» информацию пока не объявляли. Планы об изменениях прозвучали на собрании, на котором присутствовали директора студий игрового, документального, анимационного кино, которые входят в состав киностудии.





По планам дирекции, администраторов, директоров студий, директоров съемочных групп и еще некоторые подразделения планируют перевести на 6-часовой рабочий день. Остальных сотрудников — на договор.





— Начинаешь в эти изменения вникать и понимаешь, что творится полная жесть, — говорит один из сотрудников «Беларусьфильма» на условиях анонимности. — Например, я — режиссер-контрактник. Меня сейчас переводят на договор. Чем плохо? Это лишает меня трудового стажа, отпуска и значительного количества денег. А зарплата тех сотрудников, которых переводят на 6-часовой рабочий день, уменьшится на 25 процентов. Но, как мне сказали коллеги, зарплату порой разбивают на три транша.









Сложное финансовое положение киностудии приводит к периодическим задержкам по выплате денег.





— Договорникам — композиторам, актерам, мультипликаторам, звукооператорам — не платили уже три месяца. Но это не рекорд. В прошлом году задержка для договорников была чуть ли не полгода. Из-за этого на студии мультипликаторов идет своего рода открытая забастовка. Они не работают, потому что не платят деньги. Те же настроения на «Летописи». Возмущены ситуацией и на студии игрового кино, — рассказал на условиях анонимности сотрудник «Беларусьфильма».





Еще один собеседник портала оценивает грядущие изменения как «бесконечные изобретения велосипеда и затыкание дыр».





— Не будет от этого никакого толка. Более того, все наши предложения давно лежат на столе директора и в Министерстве культуры. Постоянно изобретается какой-то велосипед.





В последние годы киностудия продолжает находиться в долгах и работать в убыток. В феврале 2019 года министр культуры Юрий Бондарь рассказал, что в 2017 году убыток от текущей деятельности «Беларусьфильма» составил 778 тысяч рублей, в 2018-м — 332 тысячи рублей.









Хотя выручка по отношению к 2017 году от всех без исключения видов деятельности (при этом от реализации имущественных прав показа фильмов выручка увеличилась в 2,8 раза).