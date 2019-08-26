Об этом РБК сообщили два источника, близких к участникам переговоров между странами.





Индийская сторона неудовлетворена качеством поставленных "Силовыми машинами" турбоустановок и генераторов для турбинного отделения уже построенных блоков АЭС "Куданкулам".





Речь, однако не идет о замене поставщика турбин для строящихся блоков, поскольку все оборудование для них уже законтрактовано. Требование касается только новой АЭС с шестью блоками, строительство которой также предусмотрено межправительственным соглашением и должно завершиться до 2034 года.





Росатом строит "Куданкулам" в штате Тамилнад с 2002 года. Первые два энергоблока были сданы в эксплуатацию в 2014–2017 годах. По данным сайта NPCIL, в 2018–2019 годах эти блоки были загружены лишь на треть своей мощности.





Индийская газета Hindu в ноябре 2018 года писала о приостановках работы из-за технических проблем в турбинном отделении, а также о сверхнормативных остановках на перезагрузку топлива.





Источник РБК, близкий к одному из участников проекта, уточнил, что у индийцев были претензии к качеству оборудования, поставленного "Силовыми машинами".









Топ-менеджер компании признался, что у эксплуатантов время от времени возникают нарекания по поводу работы российских паровых турбин — и генераторной части, и тепломеханической.





Проблема в том, что российские предприятия используют слишком мягкий металл для лопаток: возникают проблемы с напылением. Еще одним слабым местом является качество уплотнения между роторами и статорами, указал собеседник издания.





В январе 2018 Минфин США ввел санкции против "Силовых машин" за поставку турбин Siemens в аннексированный Крым. В марте 2019 года аналогичное решение приняло правительство Канады, пишет пишет newsader.com









на строительстве БелАЭС, архивное фото





Так что, велика вероятность, что с введением АЭС в эксплуатацию нас ожидают неприятные сюрпризы.