Итоги минувшей недели: белорусский рубль сдался и начал дешеветь

На прошедшей неделе курс российского рубля резко колебался: в начале недели он значительно подешевел, но затем вырос в еще большей степени.





Причиной этих событий стали значительные изменения курса российской валюты на Московской бирже. Курс доллара там в начале недели поднялся выше 67 рублей за доллар, но к концу опустился





Курс евро против доллара на рынке форекс на прошедшей неделе также существенно колебался. В четверг 22 августа он резко вырос и превысил уровень 1,11 долларов за евро после появления экономических данных из Франции и Германии, оказавшихся хотя и плохими, но лучше ожиданий.





Однако затем курс евро скорректировался вниз, так как был опубликован протокол заседания Европейского Центробанка 25 июля, на котором обсуждались проекты снижения процентных ставок и покупки облигаций.





В то же время, президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что экономика США не нуждается в снижении процентных ставок.





Но в пятницу 23 августа курс евро снова подскочил, так как глава ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности поддержать рост экономики в стране.





Курсы валют на БВФБ по отношению к белорусскому рублю следовали колебаниям взаимных курсов данных валют за рубежом.





Средневзвешенный курс доллара США вырос за неделю на 0,5% и составил 23 августа 2,0566 рублей за доллар.





Средневзвешенный курс евро увеличился на 0,2% — до 2,2759 рублей за евро.





А средневзвешенный курс российского рубля поднялся на 1% и достиг 3,1349 белорусских рублей за 100 российских.





Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе выросла на 0,7%.









При этом объем торгов иностранными валютами в среднем за день остался на высоком уровне вторую неделю подряд и составил 92,9 млн. рублей против 107,4 млн. рублей на предыдущей неделе.





В ближайшие дни рост курсов валют на БВФБ может продолжиться.





На нашей бирже падение курса доллара против евро на рынке форекс в пятницу вечером не было отражено, так как выступление главы ФРС состоялось после закрытия торгов в Минске, поэтому на открытии торгов 26 августа можно ожидать скачка курса евро.