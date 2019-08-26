FINANCE.TUT.BY посмотрел, как по регионам отличается размер среднего пособия по безработице.





Напомним, министр труда и соцзащиты Ирина Костевич неоднократно отмечала, что нынешнее пособие — «достаточно маленькая величина», и власти уже не первый год обещают придумать, как его повысить, но безрезультатно. Чиновники решили, что поднимать эти выплаты преждевременно.





Среднее пособие по безработице в июне выше всего было в Гомельской области — 31 рубль, или 13,4% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. В Витебской области эти выплаты составляют 30,8 рубля.





Меньше всего размер среднего пособия по безработице в июне был в Минске — 26,1 рубля, или 11,3% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.





Для сравнения: в Брестской области среднее пособие по безработице в июне равнялось 29,5 рубля, в Гродненской — 28,81 рубля, в Минской — 29,3 рубля, в Могилевской — 29,67 рубля.









Напомним, в Беларуси максимальный размер пособия по безработице составляет 2 базовые величины (51 рубль).





В соседних странах пособие по безработице заметно выше, чем в Беларуси.





Напомним, ранее Минтруда и соцзащиты выступало за развитие системы страхования по рыночной модели, где человек получает высокое пособие по безработице. «В течение полугода оказавшийся без работы сможет рассчитывать на выплаты в размере 60% от его средней зарплаты на последнем рабочем месте», — отмечал ранее начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.





Страхование от безработицы предлагали сделать обязательным. Но получать пособие, как планировалось, смогут только те, кто зарегистрировался в службе занятости.





— Мы просчитали, что ежемесячный взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. При этом предлагаем платить эту сумму поровну — и нанимателю, и работнику. То есть работник вместо 1% в ФСЗН должен будет платить 1,25%. Мне кажется, что это несущественное увеличение, учитывая то, что человек получает реальную защиту от безработицы. И наниматели, думаю, тоже будут не против, поскольку это снимет с них определенный груз социальной ответственности за увольняемых работников.





Однако дальше обсуждения дело с введением страхования не пошло.





Напомним, на мероприятия по обеспечению занятости населения в этом году запланировано выделение меньшей суммы из бюджета ФСЗН, чем в 2018 году. Есл в прошлом году на эти цели было заложено 42,3 миллиона рублей, то в этом — 41,8 миллиона. Эти расходы вырастут только в Могилевской области.



