Долларовые миллиардеры Беларуси: сколько их и кто они такие?

Богатые люди в Беларуси не любят афишировать свое состояние, и законодательство в этом им помогает, так как декларации не выставляются на всеобщее обозрение, и действует закон о налоговой тайне.





Согласно последним данным, в стране живет 10 тыс. долларовых миллионеров, что составляет 0,1% от всего населения страны. В основном, своё состояние эти люди заработали на инвестировании или в бизнесе. Миллиардеров значительно меньше, но они широко известны на международной бизнес-арене.





Самые богатые люди в Беларуси

5. Владимир Пефтиев









В. Пефтиев заработал первый миллион ещё во времена зарождения белорусской независимости. В 90-х он занимался продажей вооружения, затем переключился на недвижимость и связь. Сегодня ему принадлежат акции ЗАО «Белтехэкспорт», ЧУП «БТ Телекоммуникации», СООО «Малиновщизненский спирто-водочный завод «Аквадив» и других компаний. Он активно развивает игровые компьютерные технологии, внедряя новый вид кассовых аппаратов для игровых клубов. Пефтиев тесно общается с президентом страны А. Лукашенко, является меценатом теннисных соревнований. Состояние бизнесмена и политика перешагнуло за 1 млрд долларов США.





4. Дмитрий Мазепин









Дмитрий Мазепин, имея белорусские корни и украинскую фамилию, заработал свой капитал в России. Его экономические интересы связаны с энергоносителями, нефтью и промышленностью, а чистый доход составляет 1,5 млрд долларов. Мазепин работает в двух странах, основным местом работы является председательство в «Уралхим». Известна благотворительная деятельность бизнесмена, в рамках которой он заботится о многодетных семьях и сельских школах Кировской области.





3. Виктор Кислый









О самом молодом миллиардере Белоруссии не раз упоминали СМИ. Он всем известен как основатель компании по разработке и созданию компьютерных игр – Wargaming. Славу ему принесла игра World of Tanks. В данный момент капитал Виктора Кислого составляет 1,5 млрд, уже несколько лет он проживает на Кипре, но не отказывается от белорусского паспорта и постоянно помогает военно-историческим музеям в Беларуси.