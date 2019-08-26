Прогноз по валютам: каким будет курс доллара в конце лета

– На внешних рынках за прошедшую неделю колебания были не очень большие. Евро снизился к доллару с 1,11 ровно до 1,1070, или на 0,3%. Российский рубль к иностранным валютам укрепился. Доллар в России подешевел с 66 ровно до 65,6 российского рубля, или 0,5%. Евро подешевел сильнее – с 73,2 до 72,6 российского рубля, или на 0,8%.





При этом белорусский рубль показал падение. Подорожали сразу три иностранные валюты.





Доллар подорожал на 0,47%, евро – на 0,2%, российский рубль – на 1,02%.





В результате валютная корзина выросла на 0,69%. Это максимальный недельный рост с начала февраля текущего года.





Показательно, что в начале недели, во вторник 20 августа, и российский рубль, и валютная корзина успели обновить минимумы с начала года. Но после этого они ушли в рост.









Российский рубль в конце позапрошлой недели и в начале минувшей недолгое время побыл в отрицательной зоне, если сравнивать с уровнем начала года. То есть, российский рубль стал дешевле, чем в январе, но сейчас он опять стоит дороже.





На этой неделе может продолжится рост доллара и российского рубля. Европейская же валюта изменится незначительно. Если рост будет, то минимальный – до 2,28 белорусского рубля. Доллар может подорожать до 2,07 белорусского рубля. А российский рубль – до 3,17 белорусского рубля за 100 российских.



