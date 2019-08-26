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Какие предприятия вошли в топ-10 столичных налогоплательщиков за январь – июль

Какие предприятия внесли существенную лепту в формирование консолидированного бюджета столицы за январь – июль 2019 года, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в инспекции МНС по городу Минску.

По словам специалистов, в настоящий момент в городе осуществляют деятельность 135 тыс. субъектов хозяйствования. Это 58 тыс. организаций и 77 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов являются 260 тыс. граждан.


— По итогам работы за истекший период в десятку крупных плательщиков столицы вошли ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-инвест», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Минский завод виноградных вин», унитарное предприятие «А1», ИООО «Лукойл Белоруссия», ОАО «Минск кристалл» – управляющая компания холдинга «Минск кристалл групп», ООО «Евроторг», — уточнили в ИМНС.

Эти организации уплатили в казну 2,3 млрд рублей или почти треть доходов консолидированного бюджета города.

Справочно

С начала года в консолидированный бюджет Минска перечислено порядка 8,1 млрд рублей.
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