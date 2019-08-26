Крутой рассказал об экономических реформах и переговорах с банками

Карта реформ





Работать над дорожной картой реформ правительство и Всемирный банк начали в январе 2019 года. Документ затрагивает несколько направлений, в том числе госрасходы, энергетическую отрасль, госпредприятия, финансовый сектор, а также систему социальной защиты и обеспечения.





Беларусь и Всемирный банк согласуют план реформ в начале оcени





"На сегодня, действительно, мы работаем над обновлением этой дорожной карты. Ожидаем, что это IV квартал этого года", - сказал Крутой, отвечая на вопрос о сроках ее подготовки.





Еще в июле первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на встрече с представителями Всемирного банка отметил, что осталось не столь много разногласий по дорожной карте повышения эффективности национальной экономики. Тогда Беларусь предложила Всемирному банку закончить согласование документа в сентябре 2019 года.









Банковский сектор





Также Дмитрий Крутой рассказал, как идут переговоры с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Оказывается, финансирование проектов в Беларуси этой структурой может быть начато до конца года.





"К концу года мы планируем уже по одному-двум проектам достичь какого-то соглашения", - отметил Крутой.





Также стало известно, что АБИИ проявляет интерес к целому ряду проектов, например, обсуждается финансирование Р46 Полоцк-Лепель.





"Но в первую очередь мы нацелены на проекты в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Здесь, конечно, проекты в "Великом камне", возможно, в Болбасово - логистические, транспортные терминалы", - добавил министр.





Переговорный процесс





Еще одни переговоры белорусское правительство ведет с Европейским банком реконструкции и развития, чтобы ЕБРР вошел в капитал Белинвестбанка.





"Стороны обменялись только первыми инвестиционными предложениями. Я не считаю этот процесс завершенным, идут экспертные, абсолютно нормальные переговоры, как и в любой сделке. Банк, естественно, выдвинул условия, чтобы купить подешевле, у нас есть альтернативные методы оценок. Стоимость этого банка выше, как мы считаем, даже если брать ту долю от 10 до 25%, на которую претендует ЕБРР. Поэтому это условия переговоров", - подытожил Крутой.









По его словам, Беларусь из этого процесса не выходит и до конца года в переговорах должна наступить ясность.