Медикам повысят зарплаты на 20% в 2020 году

«Президентом поставлена задача к 2025 году удвоить заплаты для медицинских работников. Сейчас меняются механизмы оплаты труда. Мы меняем инструменты. На сегодняшний момент был маленький оклад и 44 надбавки (стимулирующего, компенсирующего характера), которые устанавливались либо главный врачом, либо представителем на местах.









Всегда был какой-то элемент субъективизма. На сегодняшний момент оклад повышается существенно, но стимулирующих и компенсирующих надбавок становится всего лишь 13. Это тот инструмент, который позволит в последующем достаточно быстро и всем повышать заработную плату. На 2020 год планируется 20-процентное повышение», — сказал Владимир Караник.







