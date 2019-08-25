Libra заменит доллар США на мировом рынке?

Финансист считает, что мировая экономика слишком зависима от доллара, а это влечет за собой определенные риски. Чтобы их избежать, необходимо найти баланс между нулевыми и положительными процентными ставками, в этом смогут помочь новые виртуальные активы. Карни подчеркнул, что ценообразование цифровых денег должно зависеть от мировой товарной корзины, так как многополярный мир должен иметь многополярную валюту.





Его выбор пал на Libra не случайно. Глава ЦБ Англии высоко оценил платежную структуру монеты, так как она обеспечивается резервными активами, состоящими из евро, долларов и фунтов стерлингов в полной мере. В основе Libra стейблкоин, что вполне может позволить ей получить международный статус. Эксперт отметил удобство использования криптовалюты Facebook, ей можно не только обмениваться в мессенджерах, но и использовать в качестве платежного средства при розничной торговле. Однако для достижения обозначенного Карни статуса Libra еще должна разобраться с целым рядом важных моментов, среди которых достижение операционной устойчивости и неприкосновенности частной жизни.





Марк Карни уверен, что заменой доллару может стать криптовалюта аналогичная Libra.









Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, не согласен с финансистом. Он полагает, у его идеи на данный момент нет шансов на реализацию, так как США не откажутся от одного из главных рычагов своих внешних экономики и политики. К тому же, на данный момент доллар является неотъемлемой частью мировой торговли. Отказаться от него, отказаться от участия на рынке вообще. К тому же странам придется прийти к общему знаменателю в вопросе криптовалют, а это практически невозможно, так как может затронуть суверенитет.





Среди экспертов также есть мнение, что Карни таким нестандартным образом пытался обратить внимание американских коллег на проблемы фунта, так как они имеют аналогичные с долларом, и совместно их решить, чтобы не утратить лидирующих позиций.