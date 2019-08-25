Завербует ли ОТТО резидента? «Ковры Бреста» могут уйти с молотка

Это означает, что предприятие за «пятилетку» так и не смогло самостоятельно выправить финансовую ситуацию и рассчитаться с кредиторами, крупнейшими из которых являются Минфин и ОАО «АСБ Беларусбанк». Общая сумма требований кредиторов - 12,5 млн руб. В 2018 году предприятие сработало с «минусовой» рентабельностью. 79 % продукции ушло на экспорт (в основном в Россию, а также в Молдову, Украину и Литву). Заработанной выручки хватило, чтобы рассчитаться перед бюджетом, за энергоносители и выплатить сотрудникам заработную плату.





Аукционные торги состоятся 3 сентября. Рыночная стоимость продаваемого комплекса - 6,5 млн долларов, в том числе 4,9 млн долларов - цена оборудования. Комплекс включает 539 объектов недвижимости и оборудования: ткацко-отделочное производство, два магазина по продаже ковров, административное помещение, 8 ковроткацких станков производства Бельгии и Германии, транспортные средства. Прядильное производство и склады на продажу не выставляются. Не исключено, что после ликвидации юрлица они перейдут в коммунальную собственность и будут проданы (или перепрофилированы) по частям.









Оптимизм потенциальных инвесторов должны подпитать отсутствие переходящих долговых обязательств, оборудование нового поколения, возможность выхода на рынки ЕС и преференции, предоставляемые предприятию-резиденту СЭЗ «Брест». Так ли это - узнаем уже через две недели.





Конечно, для города важно сохранение 335 рабочих мест, но не только. В связи с последними событиями, пожалуй, может порадовать одно обстоятельство. По условиям торгов, инвестором должно быть сохранено исторически сложившееся брендовое предприятие по производству ковров и ковровых изделий, а также полная загрузка производственных мощностей и увеличение объемов производства. По мнению антикризисного управляющего Виктора Мариничева , в современном европейском интерьере, в том числе в Российской Федерации и в Беларуси, «ковер перестал быть интересен как настенное украшение, но он по-прежнему актуален и интересен на полу, как элемент создания уюта и тепла». А в странах Азии и Востока «он по-прежнему интересен для всех объектов интерьера, так как является частью культуры».





Сложное финансовое положение предприятия антикризисный управляющий связывает с колебаниями курсовых разниц и неблагоприятными условиями хозяйствования (изменением законодательства о функционировании свободных экономических зон).









Несмотря ни на что, качество брестских ковров находит платежеспособный спрос. Подтверждением этому может служить договор на поставку продукции немецк ирме ОТТО. Над выполнением этого заказа на предприятии усиленно работали в последние недели. Отгружали ковровые изделия «Шегги» с высоким разрезным ворсом из сильно скрученной и термически обработанной нити и ковры с высокой плотностью, гарантирующей долговечность и высокие эксплуатационные характеристики.





По словам одного из рабочих, зарплата на предприятии хоть и невысокая (в среднем 450-500 рублей), но выплачивается практически без задержек. В качестве потенциальных инвесторов в коллективе обсуждают разные варианты: бизнесмена из Бельгии, компанию ОТТО и «Витебские ковры». Рабочие больше склоняются к «витебскому» варианту. Дескать, зарубежный инвестор через пару лет может отказаться от своих планов и бросит коллектив на произвол судьбы. Такое, считают, было уже не раз.