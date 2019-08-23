«Телята сдыхали, мы писали заявления, что купили». Как в барановичском хозяйстве скрывали падеж скота
Падеж телят скрывали на протяжении более 4 лет на ферме «Карчево»: в документах бригадир указывала о якобы реализации скота населению, а заявления о покупке молодняка писали доярки. За внесение заведомо ложных сведений в официальные документы бригадир – 53-летняя местная жительница д. Карчево – предстала перед судом.
Судебное заседание проходило в Карчевском ДК.
– Ситуация с падежом скота находится на контроле у президента, поэтому прокуратура обращает особое внимание на подобные дела. Вот и в этом случае было принято решение о выездном заседании, на котором могли бы поприсутствовать работники хозяйства, – пояснила Светлана Пасемко, старший помощник Барановичского межрайонного прокурора.
В зале ДК собралось около 20 человек. На переднем ряду в одиночестве сидела обвиняемая. Было заметно, что женщина волнуется.
«Многие так делают. Это не то, что я придумала»
Гособвинитель сообщила, что бывший бригадир фермы, как должностное лицо, с 2014-го по 2018 год вносила заведомо ложные сведения и записи в официальные документы. Всего установлен 51 факт.
Женщина свою вину признала, но отметила, что «не знала, что так нельзя делать».
– Не знали, что не имеете права вносить недостоверные сведения? – переспросила гособвинитель.
– Это я знала.
– Телят действительно покупали?
– И покупали… Многие так делают. Это не то, что я придумала, чтобы лично себе что-то… – голос обвиняемой от волнения задрожал.
– А падеж скота действительно был?
– Был.
– И чтобы скрыть это, вы или доярки писали заявления о якобы приобретении животных?
– Да. Но я ни за кого не писала заявлений. Только за одну – она была пьяная, просила: «Напиши, бо руки дрожат». Она и следователю так сказала.
– Как же она пьяная на работе?
– Я отстраняла ее, даже участковому сообщала. Но… Рабить надо же, коров надо же доить.
– А почему был падеж?
– Причин много. Не вовремя досмотрели, помощь не вовремя оказали. Я писала на ветврача докладную, но мне сказали, что я не вправе на него писать. Ветврач тоже не всегда на работу выходила. Мне говорили, что я слишком много хочу. А у меня болел муж – у него онкология, я не могла остаться без работы, без зарплаты. Мне нужна была эта работа, – заплакала обвиняемая.
– Вы понимали, что совершаете преступление? Вы внесли недостоверные сведения в официальные документы.
– Теперь понимаю… Виновата.
«Если падеж – показывался падеж. Если была покупка населению – это была покупка»
Свидетели – бывший главный зоотех к хозяйства, которая сейчас работает в другом сельхозпредприятии, и доярки – были немногословны.
Бывший главный зоотехник утверждала, что никаких нарушений не было: «Если падеж – показывался падеж. А если была покупка населением – это была покупка населением. Ничего не скрывалось». А писать заявление или нет, это было решение самих доярок: «Никто никогда не сказал, что я не хочу или вы меня заставляете».
Сами доярки не скрывали, что заявления они действительно писали.
– Телята сдыхали, мы писали заявления, что купили. Потом с зарплаты у нас высчитывали. Не помню, сколько написала: может, шесть, может, восемь, – рассказала одна из свидетельниц.
– А отчего сдыхали? – уточняла гособвинитель.
– Сдыхали и по нашей вине. Много дашь питья – плохо, мало – тоже плохо.
– А если не по вашей вине, тоже писали заявления?
– Писали…
Приговор
Суд признал жительницу д. Карчево виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 427 УК РБ («Служебный подлог»). Учитывая, что обвиняемая раньше ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекалась, характеризуется положительно, ей назначили наказание в виде одного года исправительных работ (женщина работает дояркой в другом хозяйстве) с удержанием 15% заработка в доход государства. С имущества обвиняемой снять наложенный арест.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
15:02 25/08/2019