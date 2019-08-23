Судебное заседание проходило в Карчевском ДК.





– Ситуация с падежом скота находится на контроле у президента, поэтому прокуратура обращает особое внимание на подобные дела. Вот и в этом случае было принято решение о выездном заседании, на котором могли бы поприсутствовать работники хозяйства, – пояснила Светлана Пасемко, старший помощник Барановичского межрайонного прокурора.





В зале ДК собралось около 20 человек. На переднем ряду в одиночестве сидела обвиняемая. Было заметно, что женщина волнуется.

«Многие так делают. Это не то, что я придумала»





Гособвинитель сообщила, что бывший бригадир фермы, как должностное лицо, с 2014-го по 2018 год вносила заведомо ложные сведения и записи в официальные документы. Всего установлен 51 факт.





Женщина свою вину признала, но отметила, что «не знала, что так нельзя делать».





– Не знали, что не имеете права вносить недостоверные сведения? – переспросила гособвинитель.





– Это я знала.





– Телят действительно покупали?

– И покупали… Многие так делают. Это не то, что я придумала, чтобы лично себе что-то… – голос обвиняемой от волнения задрожал.





– А падеж скота действительно был?





– Был.





– И чтобы скрыть это, вы или доярки писали заявления о якобы приобретении животных?





– Да. Но я ни за кого не писала заявлений. Только за одну – она была пьяная, просила: «Напиши, бо руки дрожат». Она и следователю так сказала.





– Как же она пьяная на работе?





– Я отстраняла ее, даже участковому сообщала. Но… Рабить надо же, коров надо же доить.









– А почему был падеж?





– Причин много. Не вовремя досмотрели, помощь не вовремя оказали. Я писала на ветврача докладную, но мне сказали, что я не вправе на него писать. Ветврач тоже не всегда на работу выходила. Мне говорили, что я слишком много хочу. А у меня болел муж – у него онкология, я не могла остаться без работы, без зарплаты. Мне нужна была эта работа, – заплакала обвиняемая.





– Вы понимали, что совершаете преступление? Вы внесли недостоверные сведения в официальные документы.





– Теперь понимаю… Виновата.









«Если падеж – показывался падеж. Если была покупка населению – это была покупка»





Свидетели – бывший главный зоотех к хозяйства, которая сейчас работает в другом сельхозпредприятии, и доярки – были немногословны.





Бывший главный зоотехник утверждала, что никаких нарушений не было: «Если падеж – показывался падеж. А если была покупка населением – это была покупка населением. Ничего не скрывалось». А писать заявление или нет, это было решение самих доярок: «Никто никогда не сказал, что я не хочу или вы меня заставляете».





Сами доярки не скрывали, что заявления они действительно писали.





– Телята сдыхали, мы писали заявления, что купили. Потом с зарплаты у нас высчитывали. Не помню, сколько написала: может, шесть, может, восемь, – рассказала одна из свидетельниц.





– А отчего сдыхали? – уточняла гособвинитель.





– Сдыхали и по нашей вине. Много дашь питья – плохо, мало – тоже плохо.





– А если не по вашей вине, тоже писали заявления?





– Писали…





Приговор





Суд признал жительницу д. Карчево виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 427 УК РБ («Служебный подлог»). Учитывая, что обвиняемая раньше ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекалась, характеризуется положительно, ей назначили наказание в виде одного года исправительных работ (женщина работает дояркой в другом хозяйстве) с удержанием 15% заработка в доход государства. С имущества обвиняемой снять наложенный арест.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.