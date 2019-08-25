В России создадут новый самолет на замену «кукурузнику»

«ТВС-2ДТС – экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий», – пояснил Минпромторг. На основе опыта, полученного при его создании, в России будет создан новый серийный легкий многоцелевой самолет, добавили в ведомстве. Министерство добавило, что такой самолет необходим для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России.





Ан-2 («Аннушка», «кукурузник») – советский многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работать на небольших грунтовых аэродромах получил широкое распространение на местных авиалиниях. Также может использоваться для различных хозяйственных работ.









ТВС-2ДТС – это турбовинтовой самолет с полностью композитным планером, благодаря современной авионике может эксплуатироваться в любое время суток в любую погоду, способен взлетать и садиться на неподготовленные площадки. Его производство будет организовано в 2019 г. на Улан-Удэнском авиационном заводе.