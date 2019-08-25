Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

На минских складах пылится месячный объем производства

По состоянию на 1 августа складские запасы готовой продукции промышленных предприятий Минска составили 1 млрд рублей. Это 96,6% среднемесячного объема производства. Такие данные предоставила председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева.

Основой складских запасов в Минске является продукция промышленного производства. В частности, в машиностроительном комплексе превышение складских запасов над среднемесячным объемом составило 1,4 раза. По словам руководителя Белстата, такой уровень для этой отрасли является традиционным.

Помимо машиностроительного комплекса, высокий уровень продукции на складе отмечен в фармацевтической промышленного (в 2,5 раза) и в легкой промышленного (в 3,2 раза).
Broker.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё