На минских складах пылится месячный объем производства
По состоянию на 1 августа складские запасы готовой продукции промышленных предприятий Минска составили 1 млрд рублей. Это 96,6% среднемесячного объема производства. Такие данные предоставила председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева.
Основой складских запасов в Минске является продукция промышленного производства. В частности, в машиностроительном комплексе превышение складских запасов над среднемесячным объемом составило 1,4 раза. По словам руководителя Белстата, такой уровень для этой отрасли является традиционным.
Помимо машиностроительного комплекса, высокий уровень продукции на складе отмечен в фармацевтической промышленного (в 2,5 раза) и в легкой промышленного (в 3,2 раза).
13:53 25/08/2019