На минских складах пылится месячный объем производства

Основой складских запасов в Минске является продукция промышленного производства. В частности, в машиностроительном комплексе превышение складских запасов над среднемесячным объемом составило 1,4 раза. По словам руководителя Белстата, такой уровень для этой отрасли является традиционным.





Помимо машиностроительного комплекса, высокий уровень продукции на складе отмечен в фармацевтической промышленного (в 2,5 раза) и в легкой промышленного (в 3,2 раза).