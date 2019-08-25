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Volkswagen поменяет логотип. На такой же, но проще

Концерн Volkswagen объявил, что на предстоящем в середине сентября крупнейшем международном автосалоне во Франкфурте представит обновленный логотип и дизайн бренда, сообщает Фонтанка.ру Одновременно с презентацией на автосалоне новый логотип будет водружен над штаб-квартирой компании в Вольфсбурге.


На Франкфуртском автосалоне концерн намерен «открыть новую эру Volkswagen», представив одновременно первый полностью электрический хэтчбек ID.3, новый логотип и новый дизайн бренда. Концепция дизайна под понятным девизом «New Volkswagen» («Новый Фольксваген») теперь должна отражать новое представление о бренде, как о «более молодежном, более цифровом и более современном». Она появилась в результате стратегической переориентации второго по величине мирового автопроизводителя на выпуск электрических, подключенных к интернету и экологически нейтральных продуктов.

"Новый Volkswagen"


«Международная конференция во Франкфурте станет ключевым моментом в стратегической переориентации бренда Volkswagen. Результаты нашей работы станут видны с ID.3 и новым дизайном бренда, – сказал Ральф Брандштеттер, главный операционный директор бренда легковых автомобилей Volkswagen. – Мы с нетерпением ждем возможности представить «новый Volkswagen» общественности»
 

На это уйдут годы


Внедрение нового логотипа и нового «облика» компании начнется одновременно с сентябрьской презентацией. Сигналом к началу преобразований станет замена огромного логотипа на высотном здании штаб-квартиры Volkswagen в Вольфсбурге, однако сам переход займет как минимум несколько лет. По всему миру предстоит заменить около 70 000 логотипов, таким образом ребрендинг VW станет одной из крупнейших подобных операций в истории.
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