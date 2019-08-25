Volkswagen поменяет логотип. На такой же, но проще





На Франкфуртском автосалоне концерн намерен «открыть новую эру Volkswagen», представив одновременно первый полностью электрический хэтчбек ID.3, новый логотип и новый дизайн бренда. Концепция дизайна под понятным девизом «New Volkswagen» («Новый Фольксваген») теперь должна отражать новое представление о бренде, как о «более молодежном, более цифровом и более современном». Она появилась в результате стратегической переориентации второго по величине мирового автопроизводителя на выпуск электрических, подключенных к интернету и экологически нейтральных продуктов.





"Новый Volkswagen"





«Международная конференция во Франкфурте станет ключевым моментом в стратегической переориентации бренда Volkswagen. Результаты нашей работы станут видны с ID.3 и новым дизайном бренда, – сказал Ральф Брандштеттер, главный операционный директор бренда легковых автомобилей Volkswagen. – Мы с нетерпением ждем возможности представить «новый Volkswagen» общественности»

На это уйдут годы





Внедрение нового логотипа и нового «облика» компании начнется одновременно с сентябрьской презентацией. Сигналом к началу преобразований станет замена огромного логотипа на высотном здании штаб-квартиры Volkswagen в Вольфсбурге, однако сам переход займет как минимум несколько лет. По всему миру предстоит заменить около 70 000 логотипов, таким образом ребрендинг VW станет одной из крупнейших подобных операций в истории.



